Секреты фасадного декора для Вашего дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фасадный декор представляет собой декоративную отделку зданий. Он улучшает внешний вид дома, делает его более привлекательным, помогает привнести в образ строения нечто особенное. Чтобы придать зданию новый облик и сделать его более интересным используют множество различных видов декора. С более подробной информацией о фасадном декоре можно ознакомиться здесь https://topfacade.ru.

Разновидности фасадного декора

Выбор материала зависит от места установки элемента декора. Например, карнизы, колонны или двери будут находиться в различных частях дома, для каждого из них лучше выбрать материал отдельно. А чтобы не перенасыщать внешний вид здания можно сделать акцент на какой-то определенный фасадный декор.

Декоративная отделка фасада включает в себя большое количество элементов. Основные из них:

1. Колонны. Их чаще всего применяют для подпора навесов или балконов. Благодаря им здание внешне увеличивается. Они могут быть:

круглыми или квадратными;

гладкими или с желобками.

2. Полуколонны. По форме такие же, как и колонны. Однако могут варьироваться размером выступа от стены – от 20 до 50 сантиметров.

3. Карнизы. Они бывают:

подкровельными;

межэтажными;

цокольными.

4. Обрамление окон. Такие элементы встречаются в виде:

наличников;

кронштейнов;

подоконников и др.

5. Молдинги – декоративные детали в виде изогнутой планки.

6. Рустовые камни в углах зданий. Могут быть в форме квадрата или прямоугольника.

Установка элементов фасадного декора

Способ монтажа зависит от размеров, материалов декора и стены, а также от качества и состояния фасадов. Исходя из этих пунктов есть несколько способов установки.

Монтаж фасадного декора может производиться двумя способами:

С помощью технологии вентилируемого фасада можно проводить работы в любую погоду. Происходит это так - элемент крепится не на стену, а на стальной каркас, в образовавшееся же пространство укладывают специальный утеплитель. С помощью технологии мокрого фасада декор крепят, используя разнообразные растворы и составы. Работы в данном случае возможны только при плюсовой температуре. Суть технологии - поверхность крепления заранее очищают, и только после этого производят монтаж.

Расчет стоимости фасадного декора зависит от применяемой технологии монтажа, общего количества элементов; учитывается также и высота здания.

Чтобы отделка прослужила как можно дольше, очень важно найти качественный фасадный декор с высокими техническими характеристиками. При выборе отделки предпочтение стоит отдавать прочным материалам с длительным сроком службы.