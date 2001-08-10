12:56, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Секреты фасадного декора для Вашего дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фасадный декор представляет собой декоративную отделку зданий. Он улучшает внешний вид дома, делает его более привлекательным, помогает привнести в образ строения нечто особенное. Чтобы придать зданию новый облик и сделать его более интересным используют множество различных видов декора. С более подробной информацией о фасадном декоре можно ознакомиться здесь https://topfacade.ru.
Разновидности фасадного декора
Выбор материала зависит от места установки элемента декора. Например, карнизы, колонны или двери будут находиться в различных частях дома, для каждого из них лучше выбрать материал отдельно. А чтобы не перенасыщать внешний вид здания можно сделать акцент на какой-то определенный фасадный декор.
Декоративная отделка фасада включает в себя большое количество элементов. Основные из них:
1. Колонны. Их чаще всего применяют для подпора навесов или балконов. Благодаря им здание внешне увеличивается. Они могут быть:
- круглыми или квадратными;
- гладкими или с желобками.
2. Полуколонны. По форме такие же, как и колонны. Однако могут варьироваться размером выступа от стены – от 20 до 50 сантиметров.
3. Карнизы. Они бывают:
- подкровельными;
- межэтажными;
- цокольными.
4. Обрамление окон. Такие элементы встречаются в виде:
- наличников;
- кронштейнов;
- подоконников и др.
5. Молдинги – декоративные детали в виде изогнутой планки.
6. Рустовые камни в углах зданий. Могут быть в форме квадрата или прямоугольника.
Установка элементов фасадного декора
Способ монтажа зависит от размеров, материалов декора и стены, а также от качества и состояния фасадов. Исходя из этих пунктов есть несколько способов установки.
Монтаж фасадного декора может производиться двумя способами:
- С помощью технологии вентилируемого фасада можно проводить работы в любую погоду. Происходит это так - элемент крепится не на стену, а на стальной каркас, в образовавшееся же пространство укладывают специальный утеплитель.
- С помощью технологии мокрого фасада декор крепят, используя разнообразные растворы и составы. Работы в данном случае возможны только при плюсовой температуре. Суть технологии - поверхность крепления заранее очищают, и только после этого производят монтаж.
Расчет стоимости фасадного декора зависит от применяемой технологии монтажа, общего количества элементов; учитывается также и высота здания.
Чтобы отделка прослужила как можно дольше, очень важно найти качественный фасадный декор с высокими техническими характеристиками. При выборе отделки предпочтение стоит отдавать прочным материалам с длительным сроком службы.
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