Полезные характеристики металла и сплавов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодняшний день металлоконструкции являются одним из самых распространенных изделий, используемых практически во всех сферах, в большинстве своем это касается строительства. В связи с развитием различных технологий спрос на металл постоянно растет, так как данный материал отличается функциональностью и прекрасными эксплуатационными характеристиками. Основное назначение металлических изделий – создание максимально прочного и безопасного каркаса. Поэтому часто промышленные и жилые здания или торговые центры выполняются именно с их использованием.

Характерные свойства металлов

Металлу присущи такие свойства как:

высокая проводимость электричества;

пластичность, которая позволяет обрабатывать материал различными способами;

повышенная плотность;

высокие показатели температуры, при которых материал начинает плавиться;

хорошая проводимость тепла.

Благодаря этим качествами металл становятся отличным сырьем для производства различных металлопрокатных изделий. Если вас интересуют новости металлургии, вы являетесь поставщиком металла или, наоборот, покупателем, то вас заинтересует информация на сайте портала «Металл Плейс». Здесь есть много разделов, посвященных металлургической отрасли, в том числе доска объявлений, ГОСТы, металлургический справочник и калькулятор и многое другое.

Например, вы можете узнать, что входит в само понятие «металлургия»:

производство и выплавка металлов из необработанного сырья;

создание сплавов их разных металлов;

различная обработка (холодная и горячая);

наука, которая изучает свойства сплавов и металлов;

производство продукции для промышленности.

Применение сплавов

Зачастую металлы в чистом виде практически не используют. Поэтому в большинстве случаев их заменяют сплавы. Они обладают свойствами сразу двух материалов, как правило, лучше, прочнее и в некоторых случаях дешевле. Очень популярными являются сплавы:

алюминиевые,

хромовые,

титановые,

железные,

медные,

цинковые.

Если требуется недорогой, но прочный материал, то в этом случае подойдет углеродистая сталь. Нержавейка или оцинковка позволяет защитить изделие от коррозии. Алюминий и магний используют, когда требуется легкий и прочный материал. Например, сплав из никеля и меди подходит для эксплуатации в условиях агрессивных сред. Существуют также «суперсплавы», которые создаются на основе никеля. У них есть отличительная особенность: очень высокая устойчивость к температурам. Поэтому их часто применяют в теплообменниках, турбонагревах и т. д.

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