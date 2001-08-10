Как в Барнауле происходит расчет через банковскую ячейку при покупке жилого дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проведение сделки касаемо покупки дома в Барнауле https://gurava.ru/geocities/48/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB?property_type=7&purpose_type=1 состоит из множества нюансов и документами. Кажется, все учли, обо всем договорились и проблем нет. Как производить оплату? Разбираемся, как происходит расчет с помощью банковской ячейки. Ведь это один из наиболее популярных способов расчета.

Внесение денег в ячейку

Накануне подписания договора покупки дома (за несколько часов до назначенного времени), покупатель идет в оговоренный банк и кладет установленную сумму в специальную ячейку. Арендуется она на срок регистрации права собственности с увеличением до 3-16 дней.

В банке устанавливаются условия доступа к ячейке. Стандартно они выглядят так:

Продавец предоставляет уникальный ключ от ячейки.

Показывается зарегистрированный договор.

Показывается договор аренды ячейки.

Паспорт гражданина РФ.

Для покупателя условия стандартно такие же с исключением зарегистрированного договора. Подписав договор, участники могут отправиться в хранилище. Там происходит перерасчет средств и проверка их на подлинность через специальное оборудование. Доступ блокируется до тех пор, пока не будут соблюдены условия, оговоренные для открытия ячейки.

Она всегда закрывается на ключ. Банк потребует предъявить оригинал. Он может находиться как у продавца, так и покупателя. Чаще у последнего. При этом он предоставляет расписку или же гарантийное обязательство. Суть заключается в том, что покупатель будет передавать ключ, как только сможет оформить право собственности на дом. В отдельных банковских учреждениях ключ можно оставить у ответственного лица. Также его можно передать ответственному лицу, который отдаст при выполнении условий продавцу или же вернет покупателю.

Ключ потеряли, что делать?

У каждого банка свой регламент на этот случай. В отдельных учреждениях доступ обеспечивается лишь при наличии всех, кто участвовал в сделке и был внесен в договоре аренды самой ячейки. В других же могут потребовать залог при оформлении аренды. Он будет использован как компенсация за демонтаж замка и его замены. Условия разняться, а потому уточняйте это в банке.

Другие проблемы, с которыми можно столкнуться

Если неправильно оформить договор аренды ячейки и не учесть нюансы, то можно потерять свои деньги. Приведем краткие примеры:

Арендована ячейка на 7 дней. Сделка подписана и покупатель начинает оформлять право собственности, но процесс затягивается из-за найденного родственника, являющегося владельцем доли. Итог: срок истек, продавец забрал деньги, а право собственности в регистрации отказано. Обязательно в условиях доступа указывайте, что должно быть подтверждение перехода права владения. Несоответствие суммы в договоре и реальной цены продажи. По договоренности вы продаете дом в Барнауле за 3 млн рублей. Однако в договоре указываете 2,5 млн. рублей, чтоб меньше платить налог. Результат: покупатель может прийти и забрать «лишнюю сумму» к себе в карман, а продавец ничего не сможет доказать. Решение: упаковывайте деньги в ценный пакет, который нельзя нарушить.

Чтобы избежать проблем, стоит также учесть валюту, в которой осуществляется продажа. К примеру, цена продавца указывается в долларах, но вы собираетесь оплачивать в рублях, на что он соглашается. Вы закладываете деньги в ячейку, но продавец резко меняет условия, так как курс вырос и ему уже не выгодно получать сумму в рублях. Учитывайте все нюансы и обговаривайте их с продавцом заранее.