Нейрохирургический центр имени профессора Г.С Тиглиева «Новые технологии»: методы лечения, качество, преимущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центр был основан лучшими специалистами в сфере нейрохирургии, при участии множества заслуженных деятелей России и профессором Георгием Самуиловичем Тиглиевым. Центр был создан с целью использования новых методик лечения для пациентов с нейрохирургическими заболеваниями, которые требуют операционного вмешательства.
Опыт более 20 лет подчеркивает профессионализм врачей и эффективность используемых методик и по сей день. Одними из самых значимых преимуществ центра являются:
- огромный выбор методик лечения для любого случая;
- высокотехнологичные приборы, используемые в операционных;
- высокое качество обслуживания пациентов медицинским персоналом.
Каждого пациента перед лечением осматривают, используя микрохирургические технологии. Талантливые специалисты в центре используют индивидуальный подход к каждому пациенту. Для поддержания качества лечения врачи часто посещают научные конференции, собеседования и форумы для подкрепления существующих знаний и изучения новых методик работы.
На данный момент в центре проводятся все способы лечения, среди которых можно выделить 4 основных категории:
- операции, связанные с патологией головного мозга;
- операции, связанные с патологией спинного мозга;
- операции позвоночника (вертебропластика, стабилизация позвоночника);
- операции периферической нервной системы.
Каждая операция проводится по современным американским и европейским протоколам, что в свою очередь позволяет получить качественное лечение по лучшим мировым стандартам без надобности выезжать за границу. Современные технологии позволяют снизить риск осложнений до минимума, повышают эффективность лечения и снижают сроки реабилитации после полного курса лечения. Технологии нейромониторинга и современные средства для наркоза делают лечение максимально эффективным и безболезненным и позволяют избежать нейрохирургических вмешательств при сложных случаях.
На территории центра присутствуют высокотехнологичные лаборатории, которые дают возможность незамедлительно изучить анализы пациента и прийти к быстрому выводу о методе лечения. Методики МРТ-диагностик или полных диагностических процессов могут происходить при участии зарубежных специалистов, которые гарантируют качество выбранного метода лечения.
Пациенты
Врачи соблюдают критерии чистоты и используют только стерильные инструменты и приборы. Перед началом лечения администраторы оформляют все необходимые документы. Нейрохирургов клиники следует охарактеризовать как внимательных и осторожных специалистов, знающих своё дело. Каждый врач пытается максимально понятно объяснить пациенту заболевание и метод лечения.
Каждому стационарному пациенту предоставляется одноместная или двухместная палата. В палате находятся: телевизор, холодильник, шкаф, удобные и комфортные кровати, обязательная кнопка вызова медперсонала. Каждый пациент при нахождении в стационаре будет под круглосуточным присмотром сотрудников центра. При ситуации, когда пациент приезжает из другого города или страны, администрация постарается оказать помощь при оформлении и размещении родственников в гостинице.
Каждый перечисленный критерий подтверждает полную безопасность и эффективность лечения в центре имени профессора Г.С. Тиглиева «Новые технологии», об этом также говорят многочисленные положительные отзывы пациентов.
Сайт нейрохирургического центра: https://neuros.ru/
Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 4, 9 этаж
Телефон: 8 (800) 222 25 90 (бесплатно по России)
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