Основные правила ухода за кофемашиной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кофемашины — сложная техника, которая требует особого ухода. Только регулярно проводя обслуживание, согласно указанным в инструкции рекомендациям, можно добиться высокого качества напитков и избежать поломки оборудования.

Какие средства понадобятся для ухода за кофемашиной

Обеспечить грамотное обслуживание кофемашины можно только зная, как это правильно делать, поэтому проще воспользоваться услугами специалиста. Например, понадобятся специальные чистящие средства.

Нужно обязательно купить продукты для:

● очистки от молока после приготовления капучино,

● удаления накипи (декальцинации),

● удаления кофейных отложений и жиров,

● очистки жерновов кофемолки от остатков кофе.

Важно и своевременно менять фильтр воды. Качество воды влияет на вкус кофе. Поэтому практически все современные модели кофемашин (для дома, в офис, уличные автоматы) имеют внутреннюю систему фильтрации. Какие-то картриджи унифицированы и подходят для разных кофемашин, а другие — не подходят. При покупке нового фильтра стоит обращать внимание на название модели, размер картриджа и разъем для его подключения к емкости для воды.

Контейнер для кофейных отходов придется очищать после нескольких циклов, потому что они являются отличной средой для плесени. А слишком мелкий помол может привести к засорению сетчатого фильтра (скорость подачи кофе значительно снизится). Контейнер необходимо тщательно высушить после мытья.

Рекомендации по обслуживанию

Производители часто настаивают на использовании только своих средств для ухода. Потому что при заказе продукта недостаточного качества может повредить устройство, и такой случай даже будет считаться негарантийным. Ремонт кофемашин стоит недешево, потому лучше не экономить на средствах по уходу.

Назначение моющего средства тоже имеет значение — средство для удаления накипи не очистит устройство от кофейных отложений. Неправильное использование продукта не даст никакого эффекта и может привести даже к поломке.

Таблетки для очистки от кофейных жиров должны соответствовать модели, поскольку их размер не должен превышать диаметр варочного блока. Эта проблема может возникнуть при использовании очистителей от другого поставщика. В этом случае слишком большие таблетки придется разделить на несколько частей. А таблетки для декальцинации обычно растворяют в стакане горячей воды и высыпают в емкость с холодной водой.

Внутренний фильтр рассчитан на несколько месяцев эксплуатации. Слишком длительное использование может привести к росту в нем бактерий. И тогда вред от него превысит его полезность, а вода приобретет неприятный привкус и запах.

Это далеко не все тонкости в обслуживании кофемашин. Очевидно, что лучше заказать комплексный сервис у профессионалов, чтобы оборудование прослужило дольше.