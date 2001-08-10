Как стать успешным трейдером на Форекс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стать трейдером на рынке Форекс означает жить и дышать волнением, риском и вознаграждением от торговли на самом большом и ликвидном рынке в мире. Есть ли у вас для этого все необходимое? В этом материале мы рассмотрим, как стать трейдером на рынке Форекс, выявим качества, которые вам необходимы, и процессы, которым нужно следовать, чтобы начать заниматься трейдингом.

Чем занимается Форекс трейдер?

Форекс трейдер открывает длинные или короткие позиции по валютным парам с целью получения прибыли. Форекс трейдер стратегичен, дисциплинирован и всегда включен в работу рынка. Будь то технический или фундаментальный подход, или и тот, и другой, он стремится понять поведение валютных пар и организовать прибыльные сделки.

На круглосуточном валютном рынке торговля никогда не спит, что означает, что действия будут происходить всегда, хотя уровень ликвидности на рынке Форекс будет достигать пика и спада в определенные моменты в течение суток. Некоторые трейдеры, возможно, захотят работать в неурочные часы, чтобы иметь возможность извлечь выгоду из международных рынков.

Как стать эффективным Форекс трейдером?

Что же нужно для того, чтобы стать эффективным трейдером на рынке Форекс? От страсти к рынку до непоколебимой дисциплины и многое другое - вот те черты, которые помогут вам как трейдеру на Форекс.

У вас должна быть страсть

У вас должен быть настоящий интерес - даже страсть - к любым финансовым рынкам, на которых вы собираетесь торговать.

При торговле на валютных рынках вы должны иметь реальный интерес и понимание монетарной политики, которая является одним из основных двигателей ценового действия. Например, если вы торгуете GBP/USD, вам необходимо быть в курсе всех политических шагов и выступлений Банка Англии и Федеральной резервной системы США - и то, и другое движет рынком. Поэтому стремитесь быть на одной волне с центральными банками, но не ставьте против них - у них большие карманы, и они почти всегда выигрывают.

Изучите макрофакторы

Для трейдеров жизненно важно знать, что все валюты могут иметь множество макрофакторов в любой момент времени.

Австралийский доллар является основным примером валюты, движущей силой которой является целый ряд макрофакторов. Его часто рассматривают как единицу, коррелирующую с "ростом" или "риском", которая, скорее всего, выиграет, когда мир почувствует улучшение глобального роста, и проиграет, когда произойдет обратное. Хотя зачастую это действительно так, существует огромное количество других возможных факторов. Цены на основные сырьевые товары, перспективы денежно-кредитной политики Австралии и локальные политические риски - все это может заставить его иногда двигаться против общего рыночного настроения.

В наше время высококоррелированных рынков очень заманчиво разделить валюты на "рискованные" и "нерискованные", но это слишком упрощенно.

Для танго на Форекс нужны двое

При торговле валютами трейдеру необходимо понимать, что происходит на обеих соответствующих территориях. Например, при торговле GBP/USD желательно быть в курсе последних новостей по Brexit, а также последних новостей по торговой войне между США и Китаем. В целом, хорошее понимание рыночной торговли очень важно: от стоп-лоссов до графических моделей, от психологии рынка до роли центральных банков.

Осуществляйте правильное управление капиталом

У вас могут быть самые лучшие в мире торговые идеи для Форекс, но вы все равно проиграете, если не сможете ограничить потери и зафиксировать прибыль.

Разумное управление капиталом - это ключевое различие между любителем и трейдером-экспертом. Так, реальные данные одного крупного Форекс брокера показали, что его клиенты закрывали сделки по EUR/USD с прибылью в 61% случаев, но при этом теряли деньги, поскольку средний выигрыш по сделке составлял 48 пунктов, а средний проигрыш - 83 пункта. Это не способ зарабатывать деньги, и именно поэтому управление капиталом является решающим фактором между любителем и успешным профессионалом.

Правильное мышление

Сильная самодисциплина необходима, чтобы следовать четкому плану игры.

Вы должны быть самостоятельным человеком, способным нести ответственность за свои действия и учиться на своих ошибках - их будет много. Любовь к рынкам и процессу торговли, а не только к деньгам, чрезвычайно важна - она поможет вам пережить трудные времена. Необходима сильная самодисциплина, чтобы следовать четкому плану игры, а также гибкость, чтобы адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, поскольку рыночные условия постоянно меняются.

Проявите смелость

Смелость очень недооценивается в большинстве аспектов жизни.

Торговля может быть сложной. Это только со стороны может казаться легким, потому что нажать несколько кнопок, чтобы купить или продать, не очень сложно. Но не так-то просто последовательно обыгрывать толпу, и почти каждый на этом пути в какой-то момент столкнется с трудностями. Смелость - это то, что позволяет добиться успеха в решении этих проблем, а отсутствие смелости - это то, что позволяет легко бросить дело по любой причине.

Чеклист "Как стать Форекс трейдером"

Теперь вы знаете, какие качества вам необходимы, пришло время понять, как стать трейдером на Форекс с практической точки зрения. Вот контрольный список.

1. Найдите подходящего брокера

Выбор лучшего Форекс брокера будет иметь большое значение, когда речь идет о получении выгоды от качества пользовательского опыта, надежной клиентской поддержки и конкурентоспособных цен. Выбрать лучшего вам поможет рейтинг Форекс брокеров.

2. Знайте, как работает торговый капитал

Как трейдер Форекс вы должны понимать, что такое маржа и кредитное плечо. Маржа позволяет трейдеру открывать позиции с кредитным плечом, что означает большую подверженность рынку при меньших затратах капитала. Начинающие трейдеры часто рассматривают неиспользованную маржу как покупательную способность и поэтому склонны слишком агрессивно подходить к размеру позиции.

Кредитное плечо максимизирует прибыли и убытки, делая капитал вашего счета весьма неустойчивым. Независимо от того, какой размер кредитного плеча предлагает ваш брокер, мы рекомендуем использовать в торговле минимальное кредитное плечо или не использовать его вовсе.

3. Начните с демо-счета

Потренируйтесь на демо-счете, чтобы ознакомиться с рынком. Отсюда вы сможете построить и усовершенствовать торговую стратегию, освоиться с выбранной платформой и обрести уверенность, необходимую для торговли реальными деньгами.

4. Приступайте к торговле

Сначала торгуйте на небольшом счете реальными деньгами, а затем развивайтесь. Торгуйте с применением протоколов управления рисками, используя стоп-лоссы, и торгуйте только после проведения глубокого анализа, будь то фундаментальный или технический анализ, или и то, и другое.

5. Никогда не прекращайте развивать свои знания и характер

Выигрышные трейдеры никогда не перестают учиться и наращивать свой опыт на ключевых рынках. Вы должны знать выбранные вами валютные пары изнутри, какие технические факторы имеют значение и как рыночные события влияют на движение определенных пар. Запись своих сделок в торговом журнале поможет вам оценить свои результаты. Кроме того это поможет постоянно пересматривать и переоценивать свой подход к трейдингу.