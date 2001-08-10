Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вилочные погрузчики — востребованная спецтехника, которая эксплуатируется на рабочих площадках для подъема, транспортировки, разгрузки, складирования грузов. Популярные модели выпускаются под маркой JAC. Это китайский производитель, который известен широким ассортиментом вилочных погрузчиков, функционирующих на разных видах топлива. Корпорация JAC Motors работает на мощностях заводского предприятия, основанного еще в середине двадцатого века. Надежные погрузчики оснащаются двузубцовыми вилами.

Техника от китайского концерна создается на базе инновационных японских разработок и соответствует высоким мировым стандартам качества. Она успешно экспортируется в двадцать пять стран мира, включая Россию, Италию, Соединенные Штаты Америки. На сайте https://eurocaraplus-jac.ru/vilochnye-pogruzchiki-1-5-tonny можно подобрать и заказать фирменные вилочные погрузчики грузоподъемностью от полутора тонн.

Классификация погрузчиков в зависимости от топлива

Спецтехника на дизельном топливе демонстрирует грузоподъемность до 10-25 тонн. Мощные моторы позволяют складировать грузы на большой высоте. Частая заправка таким вилочным погрузчикам не требуется. Маневренные, надежные, экологически безопасные, недорогие и экономичные в плане топливного расхода дизельные модели пользуются высоким спросом. К другим вариантам относятся:

электрические (на литий-ионных аккумуляторах) — бесшумно работают, имеют грузоподъемность не более пяти тонн, небольшой радиус разворота, легко управляются. Эти вилочные погрузчики активно эксплуатируются в закрытых помещениях;

бензиновые (дополняются баллонами для сжиженного газа) — могут функционировать на двух видах топлива, почти не выделяют вредных веществ, минимизируют выработку угарного газа, имеют высокий моторный ресурс (на 20-30 % больше, нежели у других видов техники).

Какие технологии используют в погрузчиках JAC

Вилочные погрузчики китайского концерна объединяют в своих конструкциях иностранные инновации. К примеру, в них используются японские моторы NISSAN и ISUZU, оригинальные узлы от TCM.

Спецтехника оснащается разными видами шин — от прочных цельнолитых до пневматических с наиболее плавным ходом. Высокая износостойкость трансмиссии объясняется внедрением планетарной передачи. Вилочные погрузчики от известного бренда успешно справляются со штабелированием интермодальных грузов, перевозками, разгрузкой и погрузкой транспортных средств.