17:23, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Как правильно выбирать чехлы для одежды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стоимость качественных предметов гардероба высокая. Их порча может дорого стоить владельцу. Чтобы исключить избыточные траты, требуется обзавестись специальными аксессуарами. Проще всего приобрести чехлы для одежды оптом или в розницу, тогда наряды будут в целости и сохранности. Изделия поставляют в продажу в широком ассортименте, поэтому могут возникнуть некоторые сложности с выбором.
Чтобы исключить потерю средств, не растеряться среди столь широкого ассортимента, необходимо обратить пристальное внимание на несколько ключевых аспектов. Это позволит купить чехлы, с помощью которых можно продлить срок использования любимых предметов гардероба.
Назначение продукции
Изначально нужно определиться с тем, для каких целей приобретается чехол. Направлений несколько:
- Для длительной поездки нужно покупать дорожные одежные чехлы. Их основное предназначение – обеспечение защиты от пыли, от влаги, от повреждения.
- Если нужно хранить вещи, которые нельзя гладить, можно пользоваться специальными подвесными кофрами.
- В отдельную категорию входят специальные чехлы, подготовленные для шуб, пуховых курток, а еще для дубленок. Они выделяются наличием боковой вставки, с помощью которых создается дополнительный объем.
- Для повседневного использования применяют стандартные чехлы.
Какой длины чехлы следует приобретать
Чтобы сделать выбор в пользу определенного товара, нужно определиться с несколькими параметрами:
- Предварительно необходимо измерить длину той вещи, которая будет храниться. Если изделие будет коротким, то это может стать причиной образования складок.
- Еще один важный аспект – место хранения. Важно, чтобы чехол не подгибался.
Популярные материалы для изготовления чехлов для одежды
Для пошива чехлов могут применяться различные материалы. Но чаще всего для этих целей используют несколько вариантов:
- Чехлы из ПВХ либо из полиэтилена обеспечивают защиту от пыли, влаги. Но воздух не проникает внутрь, поэтому использовать их для длительного хранения не стоит.
- Нейлоновые чехлы отличаются износостойкостью, прочностью и удобством использования. Стоимость таких изделий относительно невысокая.
- Спанбонд – это сырье, которое пользуется наибольшей популярностью. С помощью чехлов из спанбонда можно обеспечить защиту от ультрафиолета, грязи, пыли.
Наиболее дорогостоящие чехлы изготавливают из канваса. Их применяют для хранения шуб, определенных кожаных изделий.
Чтобы выбрать и приобрести качественные чехлы для одежды, следует обращаться к проверенным поставщикам.
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