Чем потребительский кредит отличается от онлайн займа?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если вам срочно нужны деньги, на ум приходит два варианта решения проблемы: банковский кредит и онлайн займ в МФО (микрофинансовой организации). Лучшие тарифы по займам и кредитам ждут вас на странице https://potrebitelskiy-credit.ru. Но какая услуга в итоге окажется выгоднее? Давайте разбираться вместе. Мы подготовили краткий обзор отличий потребительского кредита от онлайн займов, чтобы вам было проще сориентироваться.
Потребительский кредит
Здесь в качестве кредитора выступает банк, поэтому требования к заемщикам довольно высокие:
- официальное трудоустройство;
- стаж работы на последней должности не менее 6 месяцев;
- высокая заработная плата;
- хорошая кредитная история.
Если вы являетесь держателем зарплатной карты выбранного банка, то это только в плюс. Также приветствуется наличие собственно жилья и отсутствие иждивенцев на попечении. Все это нужно будет подтвердить документально, поэтому оформление банковского кредита никак не вяжется с понятием "срочно". Но зато сотрудничество с банками выгодно в случае, если вы планируете брать продолжительный кредит (ипотека, автокредит, кредит на развитие бизнеса). Тогда есть возможность разбить сумму долга на одинаковые ежемесячные взносы, погашающие и тело кредита, и проценты.
Онлайн займ
Это продукт МФО, поэтому с оформлением здесь все гораздо проще. Для того чтобы взять онлайн займ, вам понадобится всего лишь паспорт совершеннолетнего гражданина РФ. Не придется приносить справку с места работы, приглашать поручителей и так далее. Среди других плюсов сотрудничества с МФО мы можем выделить следующие:
- Возможность создать заявку в любое время. Для вашего удобства, МФО работают 24/7.
- Высокую скорость рассмотрения заявки. Уже в течение 15 минут вы будете точно знать, одобрен займ или стоит искать какие-то другие варианты, где взять деньги.
- Минимальный процент отказа. Онлайн займы дают почти всем, даже людям с плохой кредитной историей.
- Удобные способы погашения. Все они будут доступны в личном кабинете, сразу после оформления сделки.
Онлайн займ — это реальный шанс получить деньги в день обращения. Но это краткосрочные займы, здесь нет возможности растянуть кредит на несколько лет. Так что каждый клиент уже сам для себя решает, какой вариант ему будет выгоднее в конкретной сложившейся ситуации. Мы считаем, что небольшую сумму средств проще и удобнее занимать через МФО, а большую — через банки.
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