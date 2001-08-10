Особенности выбора мужской зимней обуви

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением холодов многие мужчины задаются вопросом, как подобрать зимнюю обувь? Выбор в магазинах достаточно огромный, начиная от классических ботинок и заканчивая неформальной обувью в стиле кэжуал, но при покупке нужно обращать внимание, прежде всего, на материал пошива и подошвы, тип стелек и утеплителя. И всё же какие купить в Минске мужские ботинки, чтобы они были теплыми, комфортными, качественными и соответствовали модным тенденциям.

Материал

Выбирая на сайте интернет-магазина обувь для зимы, предпочтение лучше отдавать натуральной коже, замше и нубуку. Внутри должен быть натуральный мех. В этом случае ботинки смогут защитить от сильных морозов, подарят комфорт и будут удобными в повседневной носке. Искусственные материалы по стоимости дешевле натуральных, но обладают худшими теплоизоляционными качествами.

Тип подошвы

Оптимальная подошва для зимней обуви рельефная и толстая. Лучше, если она резиновая и с выраженным протектором. Такая подошва защитит ноги от мороза и сможет предотвратить падение во время ходьбы по льду и скользкому снегу.

Стельки

В зимних ботинках должны быть толстые стельки из войлока, флиса, шерсти. Если стельки очень тонкие и выполнены из искусственных материалов, ногам в такой обуви будет холодно. Но не нужно путать с термостельками, отличающимися небольшой толщиной, но при этом сохраняющими тепло и комфорт.

Утепление

Важное значение при выборе зимней мужской обуви имеет не только наружный материал, но и внутренний утеплитель. Хорошо, если это будет натуральный мех, войлок или байка.

Какие выбрать мужские ботинки на зиму

Производители предлагают огромное количество моделей обуви для мужчин, благодаря чему несложно подобрать оптимальную пару, которая будет комфортной и соответствовать общему образу. К наиболее популярным вариантам зимней обуви для мужчин относятся:

дерби — ботинки с открытой шнуровкой и слегка зауженным носком, подходят на любой случай;

дезерты — модель отличается крепкой подошвой и наличием двух пар отверстий под шнурки, изготавливается из натуральной кожи либо замши;

челси — ботинки из натуральной кожи, по бокам вставки из резинки;

зимние кроссовки — удобный вариант для повседневной носки зимой, создаются из кожи или замши.

Если подойти к выбору зимней обуви правильно, то она не только гармонично впишется в создаваемый образ, но и обеспечит максимальный комфорт и тепло ногам зимой.