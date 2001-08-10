Аппараты НИВЛ: показания, виды, особенности выбора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неинвазивную искусственную вентиляцию легких назначают, как правило, в случае развития дыхательной недостаточности по различным причинам. Проведение вентиляции данного типа возможно с применением специального оборудования, которое производит поток воздуха под давлением для подачи в легкие пользователя. Такая методика может применяться для пациентов с заболеваниями хронического характера на протяжении длительного времени.

Показания к применению

Проведение искусственной вентиляции неинвазивным способом особенно эффективно в следующих случаях:

Гипоксемическая дыхательная недостаточность;

Заболевания респираторной системы хронического течения, в частности муковисцидоз, бронхиальная астма;

Нервномышечные расстройства, которые приводят к нарушению дыхания;

Бессонница по причине нарушений дыхания во сне (синдром обструктивного апноэ сна);

Осутствие желаемого результата от оксигенотерапии;

Синдром ожирения-гиповентиляции.

Применение неинвазивной методики имеет ряд преимуществ, среди которых: отсутствие сопутствующих осложнений, как в случае с интубацией трахеи; простота проведения с возможностью закончить или начать процедуру в любой момент; совмещение терапии с привычным ритмом жизни, эффективность при лечении не только в клинике, но и дома.

Неинвазивная вентиляция – это эффективная процедура, которая проводится пациентам, находящимся в сознании. Во время лечения пользователь обязательно должен выполнять все указания врача или контролировать работу оборудования самостоятельно. Более подробно с ассортиментом высокотехнологичных устройств НИВЛ >(https://mfhc.ru/catalog/nivl-apparaty/nivl-apparaty-s-st-t/) возможно ознакомиться на сайте Mediflex Homecare. Разнообразие моделей от известных производителей позволяет выбрать наиболее подходящий аппарат.

Принцип и механизм работы

Оборудование подает поток воздуха к легким пациента с заданными параметрами давления, что обеспечивает проходимость верхних дыхательных путей и насыщение организма кислородом в полной мере. Многие приборы поддерживают несколько режимов подачи воздуха, среди которых возможно выбрать наиболее эффективный.

Отдельные модели аппаратов НИВЛ имеют интегрированные устройства, способные увлажнять поток воздуха и регулировать температуру газовой смеси. Это особенно актуально для долгосрочной терапии, поскольку позволяет избежать раздражения слизистых оболочек.

При неинвазивной вентиляции воздух подается через специальную маску, которую в любое время легко снять. Простота применения данных аппаратов с отсутствием периода подготовки и реабилитации позволяет проводить лечение на дому и даже вне помещений.

Разновидности и типы приборов

Современное оборудование для неинвазивной вентиляции обладает высокой технологичностью и широкими набором параметров. Все необходимые данные отображаются на панели управления, которая часто снабжена сенсорным управлением.

Когда назначена неинвазивная вентиляция легких, важно выбрать разновидность аппарата, подходящую для конкретной клинической ситуации:

СИПАП-аппараты поддерживают постоянное давление на протяжении всего дыхательного цикла;

БИПАП-устройства дают возможность настроить более высокое давление на стадии вдоха и пониженное для выдоха;

ТриПАП-аппараты имеют регулируемый поток в трех фазах: вдох, выдох и окончание выдоха.

Существуют стационарные аппараты для применения в медучреждениях и дома, а также портативные модели, которые легко применять не только в поездках, но даже и во время перелетов. Первая категория отличается большими габаритами оборудования, такие приборы должны иметь множество режимов и гибкие настройки, чтобы быть эффективными для широкого круга пользователей.

Современные переносные устройства не уступают стационарным в технологичности, а также имеют встроенные батареи для автономной работы. Их удобно переносить в транспортировочных сумках. Купить аппараты неинвазивной вентиляции легких >(https://mfhc.ru/catalog/nivl-apparaty/) любой категории возможно на сайте Mediflex Homecare, где представлено только качественное оборудование. Применение данных аппаратов возможно только по назначению лечащего врача.

Особенности выбора устройств для НИВЛ

Аппараты для НИВЛ широко применяются в современной медицине. Это универсальное оборудование, которое способно обеспечить пациентам поддержку естественного дыхания, что особенно важно при развитии респираторной недостаточности. Для грамотного выбора таких устройств стоит обращать внимание на ряд характеристик:

Надежность производителя и гарантия качества на оборудование;

Разнообразие режимов работы. Примером может служить БИПАП-аппарат Yuwell YH-730, обладающий гибкими настройками для эффективной терапии;

Наличие звуковых и визуальных тревожных сигналов о изменениях в работе оборудования или состоянии пациента;

Мобильность и небольшие габариты, что позволяет использовать оборудование в любых условиях. Yuwell YH-730 имеет компактные размеры и укомплектован сумкой для переноски;

Диапазон регулировки давления. Например, модель Yuwell YH-730 дает возможность настраивать давление в пределах 4-30 см H2O. Функция увлажнения и подогрева воздуха при любом давлении обеспечивает пациентам комфортное использование.

Возможность сенсорного управления и информативный дисплей. Yuwell YH-730 имеет экран диагональю 3,5” с отображением необходимых параметров.

Аппарат для неинвазивной вентиляции легких подает воздушную смесь в дыхательные пути пациента через маску или шлем. Это позволяет избежать возможных осложнений, которые встречаются при инвазивном доступе. С помощью панели управления пользователь может самостоятельно регулировать все процессы и применять такое устройство в домашних условиях.

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