Сквош: динамичная спортивная игра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сквош является динамичной спортивной игрой, которая набирает популярность в нашей стране. Когда-то она зародилась в Англии среди учеников престижных школ. Однако постепенно сквош начал распространяться по всему миру. В него играют в закрытом помещении при помощи ракеток и резинового мяча. При этом от игроков требуется высокая выносливость и концентрация внимания. Им нужно постоянно передвигаться по корту и отбивать мяч ракеткой, направляя его в стену. Такое развлечение прекрасно подойдет для людей любого возраста.

В Москве услуги по предоставлению корта для подобной игры предлагает компания Elitesquash. Осуществить бронирование сквош площадки можно на сайте elitesquash.ru. Здесь можно выбрать удобное время для игры и заказать один или несколько кортов для увлекательного времяпрепровождения веселой компанией. На одной площадке обычно могут играть от двух до четырех человек.

Многие думают, что такая игра является очень сложной. Однако достаточно провести несколько тренировок, чтобы научиться полноценно владеть ракеткой и точно отбивать мяч. Поэтому играть в сквош могут люди любого возраста – как дети, так и взрослые. При этом подобное времяпрепровождение положительно сказывается на физической форме. Ведь во время игры людям будет необходимо постоянно перемещаться по площадке, чтобы успеть отбить мяч, посланный противником через удар в стену.

Если вы ищете, где поиграть в сквош в Москве, то обратите внимание на компанию Elitesquash. Она предлагает удобные корты и все необходимое оборудование для увлекательной игры. При необходимости каждый клиент может обратиться к тренеру. Он поможет научиться правильно передвигаться по корту и отбивать летящий от стены мяч. Обычно бывает достаточно нескольких занятий, чтобы понять все азы игры.

Школа сквоша поможет быстрее научиться играть. При этом можно посетить как индивидуальные, так и групповые занятия от опытных тренеров. Во время них можно полностью освоить игру, а также понять ее простые правила. Помимо этого, тренер поможет подобрать идеальную ракетку, с которой игра станет еще более простой и увлекательной. Обычно при ее подборе учитывают вес, форму, материал и рабочую площадь инструмента. Обратить внимание стоит и на материал изготовления ракетки, схему натяжки струн и толщину обода. Для детей обычно подбирают более легкие и удобные модели, которые не позволят рукам быстро уставать от игры.