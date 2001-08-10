Гранитные памятники: характеристики и разнообразие надгробий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чтобы сохранить память о близком человеке, многие люди заказывают ритуальные памятники. Сегодня производители предлагают большой ассортимент надгробий из разных материалов. Самым востребованным сырьем для изготовления таких изделий является гранит. Это сырье имеет немало достоинств, из-за которых ему и отдают предпочтение мастера при изготовлении памятных знаков на могилу. «Челябинская мемориальная служба» предлагает большой ассортимент надгробий из гранита. На странице https://74ms.ru/catalog/pamyatniki/granitnye-pamyatniki/ можно посмотреть каталог гранитных памятников от мастеров. В нем можно найти различные типы конструкций, отличающиеся внешним видом, размерами, наличием декора и прочими параметрами.
Характеристики гранитных памятников
Гранит представляет собой природный материал, который может похвастаться долговечностью, высочайшей прочностью и привлекательным оформлением. При этом сырье может иметь множество разновидностей. Оно отличается цветом, наличием вкраплений той или иной горной породы и прочими качествами. Ритуальные памятники из гранита чаще всего изготавливаются из материала черного цвета. Габбро-диабазное сырье отлично поддается обработке посредством современного оборудования. Благодаря этому из такого камня можно создать надгробия с различными декоративными элементами, которые будут обладать прочностью и продолжительным сроком эксплуатации.
Благодаря качественным характеристикам гранита памятники надгробные из него имеют множество достоинств. Среди них можно выделить следующие:
- повышенную прочность;
- низкий уровень водопоглощения;
- способность сохранять структуру при воздействии разных температур;
- продолжительный срок службы;
- отсутствие необходимости в особом уходе;
- устойчивость к ультрафиолету, а также погодным воздействиям.
Разнообразие надгробий из гранитного сырья
Памятники на могилу из гранита могут иметь различное оформление. Востребованными являются стелы классической прямоугольной формы. Они могут иметь прямой, скошенный либо волнообразный верх. Из такого материала можно изготовить и другие разновидности надгробий. Оригинальными вариантами являются стелы в виде сердца, цветов, пламени свечи, ангела и т.д. При необходимости мастер может придать памятнику и другой внешний облик по индивидуальному проекту от заказчика.
Нередко памятные могильные знаки дополняются разнообразным декором. Он может быть выполнен в виде ангела, голубей, свеч, различных религиозных изображений, узоров, рисунков и т.д.
Стоимость современных стел из гранита зависит от сложности работы, количества используемого материала и прочих факторов.
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