Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водонагреватели для каркасных и общественных бассейнов

Одно из главных условий работы каркасного бассейна – обеспечение горячей водой. Клиенты в общественные заведения, чтобы хорошо и комфортно провести время, поэтому нужно создать все условия. Без горячей воды ничего не получится. Вот поэтому оптимальным вариантом будет монтаж водонагревателя.

Такой прибор обеспечивает бесперебойное водоснабжение, независимо от наличия центральной сети. У нас вы найдете большой выбор автономных бойлеров для решения массы задач, в том числе обеспечения горячей водой разных учреждений и назначения. Также мы оказываем квалифицированную помощь в выборе прибора с учетом поставленных задач и финансовых возможностей.

Типы водонагревателей

Подогрев воды в бассейне производится с помощью устройств разных типов. Существует разные приборы с учетом потребления энергии. Большим спросом пользуются такие модели:

Электрические. Наиболее распространенный вид. В производстве используется нержавеющая сталь. За счет этого устройства служат годами без потери первозданных характеристик. Они имеют компактные размеры, за счет этого для монтажа не требуется много пространства. Водонагреватель расходует мало энергии, имеет насос с фильтрами. Прибор производит как циркуляцию воды, так и очищение. Это лучшее решение для каркасного бассейна. Одна из самых востребованных моделей – Pahlen с датчиком давления;

Теплообменники. Нагрев теплоносителя происходит при помощи котла. Подходит такой прибор для стационарных и переносных бассейнов. В каталоге вы найдете приборы Pahlen Hi-Flow различной мощностью (от 28 до 75 кВт);

Солнечные приборы. Данный тип представляет собой систему, которую образуют колбы или трубы, принимающие на себя лучи, преобразовывая их в теплоэнергию. Модели предназначены для емкости диаметром не больше 10 м³.

Как подобрать водонагреватель для бассейна?

Чтобы прибор хорошо подогревал воду в искусственном водоеме, необходимо ориентироваться на следующие параметры:

Мощность. Здесь надо ориентироваться на объем чаши и необходимую температуру. Чем больше мощность, тем больше расход электричества и цена приора. Напряжение в сети. Для моделей с небольшой производительностью хватит напряжение 220 В, для мощных агрегатов нужно питание от сети 380 В. Характеристики водонагревателя. Обращайте внимание на материал корпуса, особенности управления. Наличие дополнительных возможностей – термостата или экрана.

Нелишним будет ознакомиться с наличием сертификатов и технических инструкций. Производители с хорошей репутацией представляют документы, которые показывают особенности эксплуатации устройства, его безопасность. Из инструкции понятно, для какого типа бассейна подходит водонагреватель. Также важно наличие дополнительных деталей: датчика потока, защиты от перегрева. Идеально, если в набор входит термостат, который показывает точную температуру. Особенно такие элементы важны, если выбирается нагреватель для надувного бассейна, устанавливаемого для малышей, здесь показатель температуры должен обязательно быть от 25 до 35 гр.

Если вы не можете сориентироваться с выбором водонагревателя для вашего бассейна, тогда обратитесь за консультациями к нашим менеджерам. Они ответят на все интересующие вас вопросы.