Мониторы в современной медицинской практике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Широко распространенным оборудованием для непрерывного контроля показателей жизнедеятельности оперируемых пациентов или людей в тяжелом состоянии являются медицинские мониторы. Это клиническое оборудование с широким функциональным профилем, которое используется для мониторинга состояния всех групп пациентов — от новорожденных детей до пациентов преклонного возраста.

Всесторонний контроль достигается за счет совмещения в мониторе функций многих медицинских приборов: ЭКГ, пульсоксиметра, термометра, капнометра, спирографа, тонометра и пр. При отклонениях от нормы любого из показателей аппарат подает визуальные и звуковые сигналы, что позволяет медперсоналу принять экстренные меры и своевременно стабилизировать состояние пациента.

Оборудование может комплектоваться аккумулятором, принтером, кронштейном для фиксации, линиями для капнометрии, манжетами для измерения АД, бумагой для принтеров, набором разных кабелей. Купить прикроватный монитор пациента >(https://mediflexclinical.ru/product/monitory-patienta/monitory-patienta/) возможно на сайте компании Mediflex Clinical. В каталоге представлены различные виды мониторов, а также расходные материалы и полезные аксессуары для проведения полноценного динамического наблюдения за пациентом как в рамках медучреждения, так и в домашних условиях.

В каких ситуациях необходим монитор пациента

В настоящее время в практической деятельности монитор пациента используется в большинстве медучреждений, так как сложные клинические манипуляции требуют комплексного наблюдения за состоянием пациента. Мониторы позволяют значительно облегчить процесс наблюдения за пациентом:

Во время оперативных вмешательств и инвазивных диагностических процедур;

В реанимации и палатах интенсивной терапии;

В кардиохирургии и нейрохирургии;

В блоках выхаживания недоношенных детей;

В бригадах медицины катастроф;

В акушерстве и гинекологии;

В подразделениях скорой помощи и экстренной медицины.

Также в рамках оказания паллиативной помощи мониторы применяются для наблюдения за пациентом на дому. Используется техника и в ветеринарии для наблюдения за оперируемыми животными. В компании Mediflex Clinical возможно приобрести оптимальную модель медицинского монитора пациента >(https://mediflexclinical.ru/product/monitory-patienta/) благодаря широкому ассортименту представленного оборудования. Специалисты компании помогут выбрать подходящий аппарат с учетом всех клинических требований.

Принцип работы монитора

Конструктивно прибор состоит из корпуса со встроенным экраном, процессора, набора кабелей, панели управления, разнообразных датчиков, комплекта модулей для регистрации показателей.

Требуемые для наблюдения модули подключаются к монитору пациента, затем датчики фиксируются на теле человека и начинают принимать сигналы, передавая их в процессор, где происходит их обработка, анализ и выведение точных значений на экран в виде цифровых или графических данных. При подключении к технике каждого нового пациента необходимо правильно выбирать возрастную группу, так как физиологические значения большинства показателей жизнедеятельности значительно отличаются в зависимости от возраста.

Виды мониторов для пациента

Оборудование для наблюдения за пациентом бывает двух видов: моноблочным и модульным. Первый тип выполнен в виде единого корпуса, где совмещены все элементы устройства, второй вариант представлен основным монитором с разным количеством разъемов для модулей.

Более обширная классификация мониторов пациента основана на сфере использования, где техника подразделяется следующим образом:

Прикроватные — подходят для наблюдения пациента в любых отделениях и на дому;

Анестезиологические — необходимы для оснащения операционных, поскольку отражают концентрацию в крови анестетиков, также доступен инвазивный метод измерения АД;

Вентиляционные — визуализируют все основные параметры функционирования, необходимые при нахождении пациента на аппарате ИВЛ;

Транспортные — являются незаменимыми для оснащения машин скорой помощи и иных медицинских служб транспортировки пациентов;

Фетальные — предназначены для акушерских и гинекологических центров, поскольку позволяют контролировать состояние не только беременной женщины, но и многие важные показатели плода.

Особенности выбора монитора на примере COMEN WQ-001

Перед покупкой необходимо изучить другие важные критерии функционирования прибора, поскольку от них зависит точность полученных данных и безопасность пациента. При выборе медицинского монитора важными показателями являются:

Количество каналов измерения — в COMEN WQ-001 доступны модули для определения ЧД, ЧСС, сатурации, АД, температуры, визуализация ЭКГ (базово —5, опционально — до 12 отведений);

Автономная работа и ее длительность — транспортный монитор WQ-001 может быть оснащен двумя батареями, которые обеспечивают до 8 часов непрерывного функционирования техники;

Надежность и прочность — рассматриваемый переносной прибор обеспечивает точное отображение информации даже в экстремальных условиях, в нем предусмотрена защита от вибрации и влаги, также аппарат выдерживает падение с высоты до 1,2 м;

Возможность питания от бортовой сети автомобиля — COMEN WQ-001 способен функционировать как от аккумулятора, так и от сети машины;

Наличие тревожной системы — 3-х уровневая акустическая и визуальная система оповещения гарантирует информирование о любых отклонениях параметров жизнедеятельности пациента от нормы;

Простота и удобство эксплуатации — COMEN WQ-001 отличается интуитивным управлением, а экран с защитой от царапин обепечивает четкое отображение данных даже при ярком солнечном свете. Наличие удобной ручки и вес всего в 1,2 кг обеспечивают комфорт при оказании неотложной помощи в транспорте и в полевых условиях;

Наличие дополнительных функций — например, COMEN WQ-001 обеспечивает просмотр трендов за 48 часов, также прибор имеет порт для подключения мультипараметрического модуля, что гарантирует непрерывность мониторинга.

По материалам: https://mediflexclinical.ru, — Mediflex Clinical: комплексные поставки медицинского оборудования.

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