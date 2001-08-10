Запрет на выезд за границу: за что накладывается и как проверить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Многие граждане нашей страны периодически вынуждены выезжать в другие государства. Такая необходимость может появиться из-за работы, ведь некоторых сотрудников иногда отправляют в командировки за рубеж для повышения квалификации, заключения договоров с партнерами и т.д. Помимо этого, выезд может потребоваться и для отдыха в различных странах или по другим причинам. Однако после приезда в аэропорт некоторые граждане России могут столкнуться с проблемами пересечения границы. Во время оформления документов им могут сообщить, что для них доступ в другие страны запрещен. Такое может случиться по различным причинам.

Причины запрета выезда из страны

Проверить запрет на выезд за границу стоит каждому человеку, который собирается отправиться в другую страну для отдыха, командировки или по другими причинам. Ведь так можно обезопасить себя от неприятной ситуации уже в аэропорту либо на железнодорожной станции. Чаще всего запрет на пересечение границы накладывается в следующих случаях:

при наличии алиментных долгов;

в случае подачи ложных данных во время оформления бумаг на выезд;

при наличии долгов по сборам, налогам или другим претензиям от государственных инстанций, которые насчитывают свыше 30 тысяч рублей;

если есть неоплаченные штрафы от ГИБДД;

при непогашенных задолженностях по услугам от ЖКХ;

если у гражданина есть неимущественные требования, которые были не исполнены в нужные сроки;

при имеющихся долгах по компенсациям, которые были начислены для возмещения морального либо материального вреда и насчитывают свыше 10 тысяч рублей.

Стоит отметить, что если человек не уплатил государству налог, сбор, штраф или другой платеж, но при этом просрочил дату оплаты более двух месяцев, то выехать за границу не получится даже при сумме долга в 10 тысяч рублей.

Как можно проверить наличие запрета на выезд в другое государство

Если необходимо проверить наличие запрета на выезд из РФ, стоит посетить сайт https://zapretgov.ru/. Здесь можно подать онлайн-запрос на осуществление проверки и быстро получить результат. Для этого потребуется ввести в систему личные данные человека – ФИО, дату рождения и регион. При необходимости можно осуществить поиск и по номеру паспорта. Также потребуется указать личный номер телефона и адрес электронной почты, на которую придет отчет. Посредством сервиса можно быстро узнать о наличии задолженностей, обременений или других обстоятельствах, которые не позволят гражданину пересечь границу, а также быстро их решить.

Чтобы вернуть возможность посещать другие страны, человеку потребуется решить имеющуюся проблему. Должникам необходимо будет выплатить все имеющиеся задолженности, штрафы и т.д. Для этого можно обратиться в службу судебных приставов, банковское учреждение, службы ЖКХ и т.п.