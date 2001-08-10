Усиленные межкомнатные двери
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Монтаж дверей в помещении – это сложная и хлопотная процедура, без которой не обойтись при создании комфорта и уюта в жилой комнате. При этом многие сегодня устанавливают усиленные межкомнатные двери, которые максимально защищают помещение от сторонних запахов и звуков.
Конструкционные особенности
Дверные блоки усиленной конструкции отличаются уникальными характеристиками благодаря внутренним элементам. Для сборки каркаса производители используют исключительно цельную древесину:
- бюджетный вариант – сосна;
- дорогостоящие модели – дуб.
Из-за низких прочностных показателей пластик для изготовления таких дверных конструкций не применяют.
Прочие особенности изделий:
- высокий уровень защиты против взлома – такая система отлично препятствует незаконным проникновениям злоумышленников, даже в случае применения физической силы (этот показатель особенно важен при обустройстве дверных проемов складских и офисных помещений, в которых хранятся разные материальные ценности);
- на такие изделия производители монтируют прочную фурнитуру, устойчивую к постоянным механическим и физическим воздействиям (в процессе эксплуатации не образуется люфт передвижных механизмов);
- обеспечивают высококачественную звукоизоляцию, снижают уровень шума примерно на 10–25 дБ;
- через плотное полотно не проникают сторонние запахи из смежных комнат.
Важно! Рассматриваемые дверные системы по сравнению со стандартными межкомнатными дверями более массивные и тяжелые. Поэтому для их установки используют более мощные петли и элементы фурнитуры.
Область применения
Модели усиленных дверей чаще устанавливают в офисных центрах, гостиничных номерах, рабочих кабинетах и прочих помещениях, к которым предъявляются повышенные требования безопасности (сохранность документации, материальных ценностей и прочих вещей). На прочные дверные полотна дополнительно устанавливают надежные замки, препятствующие попадание в комнату сторонних особ.
В жилых домах межкомнатные модели усиленных дверей устанавливают в следующих случаях:
- для улучшения звукоизоляции жилых комнат;
- при обустройстве рабочих кабинетов;
- в коммунальных квартирах.
В частных домах на такие полотна, особенно рабочего кабинета, также устанавливают замки.
Двери повышенной прочности сегодня устанавливают в общественных зданиях, офисных центрах, частных жилых домах, складских и архивных помещениях. Они позволяют обеспечить сохранность находящихся в них различных ценностей и документов. Стоимость таких изделий выше стандартных дверных блоков, но она полностью оправдывается эксплуатационными характеристиками. Важно только правильно подобрать габариты конструкции, цветовую гамму с учетом интерьерного оформления помещения, и качественно выполнить монтаж.
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