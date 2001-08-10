Идея для десятиклассников - заблаговременная подготовка к ЕГЭ по русскому языку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Своевременность и оперативность — факторы успеха на экзамене

Основные дисциплины, русский язык и математика, вынесены на итоговые испытания для всех без исключения выпускников. Оптимальным решением будет заблаговременная, начатая еще в предшествующем выпуску, 10-м классе, подготовка. Необязательно обращаться к репетиторам. Как показывает практика, результаты, вполне сопоставимые с теми, что получены с привлечением репетиторской помощи, дает работа с гдз по русскому языку 10 класс, которой посвящено достаточное количество времени и которая проводится планомерно и грамотно. Не все верят в результативность такого подхода. Но ее недостаточность — всего лишь следствие неправильно организованной схемы подготовки, используя решебник по русскому языку 10 класс для проведения рабочего процесса.

С помощью данных площадки Еуроки каждый десятиклассник сам или с помощником может организовать собственный подготовительный процесс, выбирая цели и время, график его проведения.

Особенности, подходы и схемы подготовки

Принцип работы, применяя ответы по русскому языку 10 класс — учет начального, базового уровня знаний и предельного количества баллов, которые стремится набрать школьник. Например, ориентируясь на суммарный проходной балл ЕГЭ, который необходим для поступления в выбранные им учебные заведения. Или планируя поучаствовать в специализированных языковых олимпиадах и конкурсах, предоставляющих возможность в случае победы, призового места поступить в ВУЗы без экзаменов.

Порядок действий может быть приблизительно таким:

- оценка своего первоначального уровня знаний. Для этих целей отлично подойдут материалы ресурса, необходимо лишь найти входной контроль для десятиклассников в любом из выбранных сборников, выполнить его и сравнить свои ответы с эталонными, представленными в сборнике. По количеству верных/неверных ответов можно понять уровень знаний. Для объективности можно пройти тестирование из нескольких источников;

- определение оптимальной схемы и графика занятий. Желательно заранее запланировать время и дату работы, однако надо иметь в виду и то, что преимуществом такой работы является возможность выбора удобного времени занятий, которое не требует ни с кем согласования;

- организация и проведение работы. Не стоит делать долгосрочных, более двух-трех недель подряд, перерывов в ней. Таким образом, весь материал будет освоен равномерно, без форсирования и забывания ранее изученных тем и разделов курса;

- проведение периодической оценки достижений, выявление и оперативное устранение недостатков, проблем, которые появляются в ходе работы. Также контроль помогает скорректировать текущие планы подготовки, сделать их более эффективными и отвечающими целям и особенностям подготовки.

Практика применения вышеизложенного плана доказала его эффективность и действенность. Причем он подходит как тем, кто знает предмет глубоко и на достаточно высоком уровне, так и тем, кто с трудом осваивает программу курса дисциплины. Но не только десятиклассники смогут воспользоваться данными платформы Euroki.org, но и все учащиеся школ, в том числе — с углубленным изучением тех или иных наук со 2 по 11 класс. Здесь представлены справочники по всем этим материалам, наглядные и доступные.