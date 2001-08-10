16:54, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Выбор подарка по женскому гороскопу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чем порадовать любимую и как выбрать подарок по душе? На помощь придут советы астрологов для всех знаков зодиака.
Овен
Приземленный знак не придет в восторг от персональной музыки или стихотворений в ее честь. По достоинству оценит сюрприз, где сочетаются нотки практичности и оригинальности. Можно побаловать ее сертификатом в магазин косметики, абонементом в салон красоты, набором домашнего СПА. Дополнить подарок можно необычным букетом цветов.
Телец
Не любительница новомодных аксессуаров и трендовых вещей. На первое место ставит качество и практичность. Любит предметы, связанные с домашним декором. Порадуется необычному текстилю, посуде, винтажному светильнику и изящной статуэтке. С особым трепетом относится к финансам и будет рада новому портмоне, красивой копилке или кошельку ручной работы. Среди «дамских» штучек предпочитает парфюм, средства по уходу за кожей и декоративную косметику.
Близнецы
Любительница экстрима и острых ощущений. Не придет в восторг от бутылки вина, тортика и цветов. Не любит практичные презенты и различные сертификаты. На первое место ставит эмоции. Будет рада получить в подарок билет на концерт любимой группы, прыжок с парашютом или занятия конным спортом. Из романтичных сюрпризов можно преподнести ей полет на воздушном шаре или предложить путешествие в Европу.
Рак
Семейный знак радуется любым подаркам, связанным с домом. Это могут быть как красивая скатерть, так и предметы мебели. Не стоит приглашать ее в ресторан. Рак больше обрадуется семейному домашнему ужину в окружении родных. Новые платья, украшения и цветы могут оставить ее равнодушной. По-настоящему затронет ее сердце действительно полезная в хозяйстве вещь.
Лев
Угодить главной эгоистке гороскопа непросто. Капризная дама может попросить звезду с неба и затаит обиду, если желание не будет исполнено. Растопить сердце красавицы поможет ее портрет маслом на заказ. Порадуют гордую особу песня в ее честь, арендованный зал в ресторане и антикварное ювелирное украшение.
Дева
Практичная и приземленная дама будет рада получить в подарок книгу, набор посуды, бытовую технику и сертификат на услуги клининга. С благодарностью примет приглашение на обучающие курсы, тренинги и занятия йогой.
Весы
Любит легкость, гармонию и эстетику во всем. Ей важен не сам подарок, а его оформление и способ подношения. Устройте ей шуточный квест по поиску презента или пригласите аниматоров в форме ростовых кукол для церемонии вручения. Девушка оценит красивое нижнее белье, шелковый платок, изделия из кожи и изящные украшения.
Скорпион
Придирчивая и капризная особа. Предъявляет высокие требования к подарку и не обрадуется вещам низкого качества. Если это одежда, то обязательно из лучшей ткани и с безупречными швами. Если украшение, то только из благородного металла и с драгоценными камнями. Ей понравятся сертификат на массаж, консультация нумеролога и курс по духовному развитию.
Стрелец
Любительница экзотики и всего необычного. Мечтает о дальних странах и будет рада полезным предметам для путешествий. Из нематериальных презентов оценит билеты на экскурсию, обучающий тренинг, билет на экстремальные гонки или приглашение на полигон для стрельбы.
Козерог
Ценит комфорт, покой и уединение. Очень требовательна и взыскательна в плане подарков. Не обрадуется безделушкам из супермаркета и букету из полевых цветов. Любит полезные презенты. Будет не против получить в дар кофемашину, робот-пылесос или умную колонку. Из украшений предпочитает эксклюзивные изделия с редкими минералами.
Водолей
Любительница всего нового. Порадовать ее легко. Достаточно изучить рынок предложений и выбрать самую модную вещь. Ее привлекают авангардные гаджеты, предметы будущего и все, что может максимально облегчить быт. Ужину в кафе предпочтет понаблюдать за звездами в обсерватории.
Рыбы
Творческая душа с ангельской внешностью. Ранимая и эмоциональная. Подарок для нее – не просто полезный презент. Это олицетворение отношения к ней. Чтобы ненароком не обидеть Рыбу, узнайте заранее о ее мечтах, планах и желаниях. Одаренной девушке можно преподнести фотоаппарат или графический планшет.
Источник: https://podarok-centr.ru/
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
13:10 3 Октября Жителям Южно-Сахалинска рассказали, куда звонить, если в квартирах нет тепла
15:05 3 Октября Мошенники "развели" сахалинскую цветочницу
11:00 3 Октября Сотни гостей и жителей островной столицы посетили ярмарку "Золотая осень Сахалина - 2022"
12:12 3 Октября Квартиры жителям ЖК "Уюн-парк" сдадут в срок
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
15:16 23 Сентября В Южно-Сахалинске на время закрытия Новосельского бульвара организуют объезд
17:42 16 Сентября Медобследования для холмчан наконец собрали в одном месте
Выбор редакции
- 16:13 6 Октября В Сахалинской области пройдет слёт юных туристов-краеведов
- 09:46 4 Октября Спектакль Чехов-центра "Атилла" получил положительную оценку экспертов фестиваля в Хабаровске
- 15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
- 22:55 28 Сентября Делегация Газпромбанка обсудила с правительством Сахалинской области реализацию инвестпроектов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?