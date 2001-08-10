Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Манжеты резиновые воротниковые служат элементами уплотнения почти в любом виде сложных механизмах с подвижными компонентами. Они нужны для герметизации зазора, образованного между цилиндром и подвижным поршнем (валом). Максимальный уровень герметизации обеспечивается при скорости передвижения частей до 0,5 м/с, наибольшем давлении 63 Мпа и температуре до 100 градусов. Выпускаются манжеты на заводе резинотехнических изделий соответственно ГОСТ 6969-54.

Особенности

Изделия предназначены для работы в водной, масляной, щелочной, соленой среде, при коротких периодах влияния несильных кислот и бензина. Противодействие агрессивным веществам зависит от того, какая основа смеси использовалась при производстве.

Задача манжеты резиновой воротниковой состоит в том, чтобы уменьшать утрату давления в механизме при возвратно-поступательном перемещении, это привело к тому, что профиль изделия стал V-образным. При эксплуатации они подвергаются деформациям разных типов:

В статике на обоих диаметрах манжета сжимается и растягивается; При работе на внутренних и внешних диаметрах возникает определенное напряжение, которое ориентировано навстречу друг другу; В нормальном деформированном состоянии по внутреннему контуру профиля появляется обычное напряжение сжатия; Наибольшее напряжение формируется во впадине профиля из резины; Растягивающее напряжение ориентировано вдоль рабочей поверхности, соприкасающейся с остальными компонентами.

Воротниковая манжета находится под воздействием сложного напряжения контактного типа. Затрудняет методику их расчета совокупность факторов, обязательно учитываемых. При выборе посадочных размеров требуется опираться на опыт.

Эксплуатация

Манжета отличается малыми потерями на трение на фоне колец с сечением в форме круга. При определении соотношения размера изделия требуется опираться на два требования: повышение герметичности и снижение степени напряжения. Для решения этой задачи было создано большое количество номенклатуры РТИ с различным соотношением высоты к толщине, диаметров относительно друг друга.

Завод по производству резинотехнических изделий выпускает манжеты нескольких типов:

С увеличенной опорной частью;

С уменьшенной частью опоры;

С утолщенными стенками;

Компилированные.

Манжеты резиновые воротниковые в ходе эксплуатации подвержены усиленному износу, поэтому их допускается использовать единожды. Когда механизм будет демонтирован, требуется замена V-образной манжеты на новую, так как она изнашивается неравномерно и не может использоваться повторно.