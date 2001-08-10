Способы использования вакумных пакетов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Варианты использования вакуумных пакетов

Вакуумные пакеты - универсальная упаковка для различной продукции, а также для сбора производственных отходов. В такой упаковке вокруг предмета создается безвоздушное пространство, что обеспечивает долгую сохранность. Такие пакеты защищают продукты, предметы от попадания влаги, пыли, плесени, разных запахов. Их используют во время путешествий, командировок, при проведении переездов.

Благодаря отличным характеристикам такая упаковка используется в следующих сферах:

промышленное производство;

текстильная промышленность;

научные исследования;

производство продуктов питания;

очистительные сооружения и пр.

Пакет бывает одноразовым или многоразовым. Второй тип получает большее распространение, поскольку служит долго, экономя средства. На рынке представлен большой выбор вакуумных пакетов, которые отличаются между собой техническими параметрами, целевым назначением и сферой использования.

Чтобы исключить возможность проникновения вместе с воздухом вредных микробов на предмет, безвоздушную упаковку применяют медицинские, фармацевтические фирмы. В химической промышленности пакеты используются для защиты товаров от воздействия солнечных лучей.

Виды упаковки

Силиконовая – в производстве используется силикон. Пакеты удобны в применении, оберегают товары от грязи. Такая упаковка обычно используется для хранения и перевозки одежды.

Поливинилхлоридная (ПВХ) – отличается долгой службой, выдерживает широкий диапазон температур. Такая тара незаменима в промышленности.

Полиуретановая – это износостойкие пакеты, выдерживающие высокие нагрузки.

Увеличение срок годности продовольствия.

Такие пакеты достаточно толстые, полностью закрывают товар, за счет этого внутрь не проникает влага, грязь, насекомые, микробы.

Продукты в такой таре хранят без использования лимонной кислоты, сахара, соли и иных компонентов, защищающих от порчи.

Для организации безопасного, долгого хранения товаров не нужные большие финансовые расходы.

Возможность заморозки продовольствия на долгий срок.

Сохранение полезных качеств и натурального вкуса свежих продуктов.

Преимущества вакуумной упаковки

Многие продукты питания кроме самой упаковки требуют специальной подложки, которая бывает в конструкции пакетов. Она необходима не только для эстетики, но и для повышения жесткости тары. Благодаря подложке пакет получается устойчивее, что еще больше продлевает срок хранения продуктов. Вакуумный мешок трудно повредить при перевозке, это привлекает компании, занимающиеся производством и сбытом непродовольственной продукции.