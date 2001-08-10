Выбираем декор для дома в скандинавском стиле: на что обратить внимание в первую очередь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 2-3 года скандинавский стиль бьет все рекорды по популярности. Это не удивительно, ведь такой ремонт актуален вне времени. Интерьер получается базовым, за счет использования монохромной отделки. С помощью мебели и предметов декора, его несложно адаптировать под конкретного человека, не тратя при этом много денег. Скандинавский декор для дома купить можно на сайте wowbotanica.ru. Здесь большой выбор предметов интерьера, которые отлично впишутся в выбранную вами стилистику. Они помогут создать уют и комфортную атмосферу, которая как раз и характерна для скандинавских домов. Мы подготовили пару советов по выбору декора, чтобы вам еще проще было сориентироваться.

Натуральные материалы

Жители северной Скандинавии очень стремятся наполнять свои дома экологически чистыми материалами, полностью безопасными для здоровья человека и окружающей среды. В их интерьерах вы почти не встретите пластика, полиэтилена и так далее. Зато здесь много натурального дерева, камня, металла, стекла. Говоря конкретно про декор, очень красиво смотрятся гербарии из засушенных растений на стенах, композиции из сухоцветов на столах, а также панно со стабилизированным мхом. Рамки для фотографий лучше выбирать из натурального дерева, как и книжные полки. Такой декор отлично вписывается в философию скандинавской стилистики, которая делает акцент на использовании эко-тематики в интерьере. Из натурального дерева могут быть выполнены даже необычные настенные часы, они смотрятся супер стильно.

Эпоксидные столы

Это предмет мебели, являющийся декором одновременно. В каталоге интернет-магазина WOWBOTANICA вас ждет большой выбор дизайнерских обеденных и рабочих столов, выполненных вручную. Любой эпоксидный стол гармонично впишется в скандинавский интерьер. Главное преимущество в том, что столы от WOWBOTANICA имеют все необходимые сертификаты качества и срок гарантийного обслуживания. Дизайн разрабатывается индивидуально, в зависимости от функционала и породы слэба.

Различные постеры

Скандинавы очень любят украшать свои дома к разным сезонам, поэтому у них много декора. Самый простой вариант разнообразить интерьер — это повесить постеры. Зимой они могут быть с елками и заснеженными горными вершинами, а летом — с видами моря или сочной зеленой листвы. Здесь уже каждый решает сам для себя, что ему больше нравится.