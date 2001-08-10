Где выгодно открыть ИИС и брокерский счет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современный мир предлагает множество различных возможностей для заработка. Один из способов увеличить свой капитал – инвестиции. Говоря более простым языком, это особый процесс сохранения имеющегося бюджета и его приумножения посредством вложения в разнообразные активы. Инвестиции актуальны в любое время, так как деньги, которые просто лежат, теряют свою ценность из-за инфляции. Лучше вложить их в выгодный бизнес и заработать на этом. Вид инвестиций при этом вы можете выбрать самостоятельно, проведя аналитическое сравнение каждого из них. Это могут быть вложения в ценные бумаги, активы управляющей компании и т. д. На сайте Газпромбанк Инвестиции gazprombank.investments открыть ИИС или брокерский счет можно на выгодных условиях.

Индивидуальный инвестиционный счет

Индивидуальный инвестиционный счет доверительного управления идеально подходит для вложений в длительной перспективе, а также сопровождается различными льготами со стороны государства. Например, можно в следующем году получить налоговый вычет в размере 13% от внесенной суммы. Открыв ИИС на сайте Газпромбанк Инвестиции, вы получите:

возможность инвестировать в валюту, ценные бумаги и фонды в России и за рубежом;

возможность выбора типа вычета: не платить НДФЛ на доходы от вложений или вернуть заранее оплаченный налог в размере до 52 000 рублей в год, если иметь официальный доход;

получить доступ к различной аналитике и новостям, которые помогут вам в дальнейших инвестициях.

Если вам нужно открыть ИИС, вам понадобится паспорт, ИНН или учетная запись, которая подтверждает все документы на портале ГосУслуги. Для начала необходимо будет подписать два договора: брокерский и депозитарный. Все процедуры можно проводить в формате онлайн. Если у вас возникнут вопросы о том, как работает ИИС, то на сайте банка вы найдет специальную пошаговую инструкцию.

Брокерский счет

Брокерский счет – лучший инструмент не только для длительных долгосрочных вложений, но и для инвестиций на короткий срок. Самое главное его преимущество – гибкость и вариативность предоставляемых условий для инвестора. Получить подробную информацию о том, как открывать счет, вы можете по ссылке https://gazprombank.investments/broker-schet/. С помощью данного счет вы сможете инвестировать в валюту или ценные бумаги без каких-либо ограничений, а также пополнять счет на удобную вам суму в долларах, евро или рублях. Нет никаких лимитов на снятие и пополнение, счетом вы можете пользоваться как угодно.

Для открытия брокерского счета необходимо также подписать два договора: брокерский и депозитарный, а все действия вы можете провести на сайте Газпромбанк Инвестиции или в приложении от профессионального брокера ООО «Ньютон Инвестиции» с лицензиями ЦБ РФ.

На сайте банка есть блог, в котором рассказывают о фондовых биржах, инвестициях для начинающих, плюсах и минусах разного вида капиталовложений, делают дайджесты, отвечают на основные вопросы, разъясняют детали всего процесса, дают множество полезной информации, которая заинтересует обычного пользователя, решившего выгодно вложить свои накопления.