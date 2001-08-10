Выбираем сантехнику для малогабаритного санузла, совмещенного с ванной комнатой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если посмотреть на типовую планировку большинства квартир, то вы заметите, что почти всегда санузел совмещен с ванной комнатой. При этом ему выделяется критически мало пространства, обычно это 3-5 м2. На такой площади нужно уместить всю сантехнику и мебель для ванной, чтобы помещение было не просто красивым, но и функциональным. По выгодным ценам доступна только сантехника онлайн, сделать заказ можно на сайте компании Сантехника-Рум. Доставка у этого интернет-магазина есть по всей России, так что здесь нет какой-то конкретной привязки к городу. Но какая именно сантехника хорошо впишется в малогабаритную совмещенную ванную? Мы подготовили пару советов, чтобы вам было проще сориентироваться.

Душевая кабинка вместо ванны

Давайте попробуем честно ответить на вопрос: как часто вы принимаете полноценную ванну? Если раз в 2 недели или даже реже, то вы вполне можете обойтись без нее. Душевая кабинка занимает гораздо меньше места, а в малогабаритном санузле на счету буквально каждый квадратный сантиметр. Только у нас есть один совет: заказывайте кабинку с высоким поддоном. В ней удобнее замачивать вещи, купать детей и так далее. Если у поддона нет бортиков, то пользоваться душем можно будет только с полностью закрытыми дверцами.

Подвесная инсталляция вместо отдельного унитаза

Это еще один лайфхак, который позволяет значительно сэкономить пространство. Несмотря на то, что для установки инсталляции нужно будет сооружать короб из гипсокартона, образовавшуюся над унитазом нишу можно приспособить для хранения бытовой химии. А еще подвесная чаша гораздо проще в уборке. Как минимум, под ней проезжает робот-пылесос и мыть ее совсем несложно.

Накладная раковина вместо встраиваемой

В чем здесь экономия пространства? Все просто: накладная раковина монтируется на столешницу, а значит у вас появляется свободное место для хранения косметики и средств личной гигиены быстрого доступа. Если раковина встраиваемая, все придется складывать в тумбочку, а это не очень удобно.

Зеркальный шкаф вместо обычного зеркала

Чтобы максимально рационально использовать пространство, рекомендуем делать ставку на скрытые системы хранения. Зачем вешать в ванной обычное зеркало, если можно купить компактный зеркальный шкаф? Он спрячет от глаз все баночки и тюбики с уходовыми средствами, которые вы используете ежедневно. Отличное решение для малогабаритных санузлов и ванных комнат.