ИМЭС: получение высшего образования в Москве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ИМЭС предлагает программы бакалавриата по разным направлениям. Это аккредитованный вуз, работающий с 1995 года. Обучение в институте можно проходить в дистанционном формате.
От экономики до муниципального управления
ИМЭС готовит специалистов высокого уровня. У абитуриентов есть возможность поступать в дистанционный вуз без егэ и получать качественное высшее образование.
Что касается ИМЭС, учебное заведение имеет экономическую направленность, но предлагает достаточно широкий спектр программ бакалавриата:
- экономика;
- муниципальное управление;
- менеджмент;
- бизнес-информатика и др.
В вузе можно пройти обучение по программе «Реклама и связи с общественностью», получить качественное педагогическое образование, выучиться на психолога. Подробнее о направлениях читайте на сайте ИМЭС. Институт предлагает дистанционное обучение, очную и очно-заочную формы.
Консультация
Для получения консультации приемной комиссии можно связаться со специалистами учебного заведения, либо заполнить форму на сайте вуза (достаточно указать имя, адрес электронной почты, номер телефона).
Важность высшего образования
Любое образование очень важно, в том числе высшее. Проходя обучение в вузе, человек получает нужную специальность. Институт дает профессиональную подготовку, жизненные умения и прикладные знания, опыт. Учеба в вузе повышает эрудицию, учит самостоятельно работать с информацией и быстро подстраиваться под меняющиеся условия. Высшее образование дисциплинирует, повышает устойчивость к стрессу. К тому же наличие диплома повышает шансы на получение хорошей высокооплачиваемой работы.
В современных условиях можно проходить дистанционное обучение без егэ, получая качественную подготовку. В частности ИМЭС предлагает несколько форм, включая возможность удаленных занятий.
Плюсы дистанционного обучения
Обучение в ИМЭС по очно-заочной форме – это получение государственного диплома, работа с личным куратором, доступ к электронно-библиотечной системе. Студенты могут обучаться из любой точки планеты, получая знания от квалифицированных преподавателей. Есть возможность выбрать ускоренную программу обучения (доступно для выпускников вузов и колледжей). Оплату можно вносить по месяцам.
Как поступить в вуз прямо сейчас? Любые вопросы, касающиеся поступления и обучения, обсуждаются со специалистами учебного заведения. Оставляйте заявку на сайте и представители вуза предоставят необходимую консультацию.
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