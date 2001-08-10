Какой букет подарить жене на годовщину свадьбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К сожалению, не всегда обстоятельства складываются таким образом, что мы имеем возможность проводить праздники со своими любимыми. Но это не повод оставлять вторую половинку без внимания в годовщину свадьбы, правда? Тем более, розы в Екатеринбурге и в любом другом городе можно заказать онлайн. Хотим представить вашему вниманию маркетплейс цветов и подарков, где собраны лучшие флористы, кондитеры и мастера хенд-мейда со всей России — Flomarket. Срок доставки каждого товара индивидуален. Уточнить минимальный интервал можно в карточке выбранного букета или конкретного выбранного вами подарка. Но какие именно цветы актуально дарить жене на годовщину свадьбы? Мы подготовили пару советов, чтобы вам было проще сориентироваться.

Розы — это отличный выбор

Не зря розу называют королевой цветов, ведь она невероятно красиво смотрится как в моно-букетах, так и в составных флористических композициях. Выбрать красивый букет из роз можно тут. Главное только не ошибиться с цветом бутонов, чтобы не испортить любимой настроение в праздничный день. Беспроигрышный вариант — это букет из красных роз. На языке цветов он скажет о любви, страсти, желании и вашей глубокой эмоциональной привязанности. Не зря с такими букетами чаще всего делают предложение руки и сердца. Красные и белые розы часто дарят в парах, которые много лет вместе. Они символизируют что-то большее, чем любовь: дружбу, нежность, трепет и благодарность за время, проведенное вместе. Это совершенно другой уровень отношений. Но какой бы цвет роз вы ни выбрали, запомните: не дарите жене желтые цветы. Тем более, если вы находитесь на расстоянии и заказываете доставку. На языке цветов такой жест означает расставание и разлуку.

Необычный букет

Мы же можем не зацикливаться только на цветах? Конечно! Есть много других не менее интересных вариантов букетов, которые оценят креативные девушки. Что скажете насчет букета из фруктов? Выбрать его можно по ссылке. Если жена следит за фигурой, то это классный подарок. А может ваша вторая половинка сладкоежка? Тогда подарите ей красивый букет из клубники в шоколаде! Такие композиции выглядят невероятно стильно, словно только что сошли с обложки глянцевого модного журнала. Не говоря уже о том, что они очень вкусные. Нестандартные букеты — это отличный способ удивить свою вторую половинку, подарив ей положительные эмоции и хорошее праздничное настроение.