Препараты от колорадского жука: наиболее эффективные средства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Что может быть вкуснее овощей и фруктов, выращенных на своем участке? Никакая рыночная/магазинная картошка не сравнится с только что собранной, не говоря уже о свежесорванных ароматных помидорах, перцах и т. д. Урожай приятно снимать, но чтобы он был, нужно потрудиться – обеспечить правильный уход и вовремя устранить конкурентов, покушающихся на плоды вашего труда. Для этого нужно купить эффективные препараты от колорадского жука и других насекомых-вредителей.

Почему необходимо применение специальных средств

Есть мнение, что препараты от вредителей ухудшают качество урожая, опасны для людей и могут послужить причиной отравления. Это не так – современные средства совершенно безопасны, никак не влияют на растения и вкус плодов. Разумеется, при их применении необходимо соблюдать простые правила (работать в перчатках, например) и строго следовать инструкции.

Конечно, можно собирать колорадского жука вручную, по старинке, но, как правило, это не приводит ни к чему хорошему. Стоит пропустить хоть одну кладку яиц, нескольких личинок – и весь труд напрасен. Плюс на необработанные растения сразу же переберутся жуки от соседей, чтобы с аппетитом съесть картофельные кусты, а также помидоры, перцы и все пасленовые, которые вы с любовью выращивали.

Если вы хотите получить хороший урожай, не проводя при этом на огороде все свое время, – воспользуйтесь специальными препаратами. Они эффективно уничтожат и взрослых вредителей, и их личинок (в том числе тех, которые находятся в почве). Рассмотрим несколько хорошо зарекомендовавших себя средств.

«Жукоед»

Российская компания «Август» выпустила препарат для быстрого уничтожения колорадского жука. Достаточно всего одной обработки за сезон, чтобы все вредители погибли – от взрослых особей до личинок. Действует препарат через листву – не выживут и те жуки, которые прилетят с соседних огородов.

Продается «Жукоед» в виде концентрата – его разводят в воде (1,5 мл на 3 л). Готовым раствором опрыскивают растения утром или вечером, следуя инструкции. Помимо гарантированного избавления от колорадского жука, средство способствует повышению урожайности и защищает растения от стресса.

«Зубр»

Очень мощный отечественный препарат, эффективен при различных температурах (в том числе в сильную жару), не смывается дождем. Это тоже концентрат, его разводят в воде: 1 мл на 2 л.

Готовым раствором опрыскивают посадки, когда на них замечены вредители. «Зубр» уничтожает не только колорадского жука (всех возрастов), но и других насекомых (тлю, белокрылку, клопов и др.). Достаточно одного применения в сезон.

«Престиж»

Немецкое средство, используется для предпосадочной обработки клубней картофеля. Помимо уничтожения вредителей (колорадского жука, проволочника, совок и т. д.), «Престиж» защищает растения от многих заболеваний (парша, мокрая гниль и др.), стимулирует их рост и развитие.

Выпускается в виде концентрата, который нужно разводить водой (20 мл на 200 мл) непосредственно перед применением. Средство эффективно действует до периода цветения картофеля.

«Битоксибациллин»

Универсальное средство производства РФ, можно применять для защиты растений от множества вредных насекомых (колорадский жук, паутинный клещ и др.). Одно из его преимуществ – возможность применения перед сбором урожая (за 5 дней).

Уничтожает личинок колорадского жука, гусениц совок и других бабочек-вредителей, отпугивает взрослых особей, работая как репеллент. Действует недолго, необходимо повторять обработку (раз в неделю). Выпускается в виде порошка, разводится водой: 20 г на 5 л.

Все современные препараты, уничтожающие колорадского жука и других вредителей, безопасны для людей и окружающей среды (при соблюдении инструкции), способствуют повышению урожайности и сберегают ваши силы.