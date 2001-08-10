Плюсы и минусы жизни в Болгарии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Болгария является одной из тех стран, что привлекают мигрантов из РФ, как минимум, уровнем жизни. Впрочем, есть и другие причины для переезда сюда. Стоит отметить мягкий климат, доступ к морю и продукты отличного качества. Многие россияне, оставляющие о компании EU RO Group отзывы на форумах приобретают на территории Болгарии недвижимость для того, чтобы несколько месяцев в году отдыхать здесь или сдавать жильё и получать, таким образом, дополнительный доход.

Помимо этого существуют другие преимущества, к числу которых можно отнести:

Приятный климат и экологию. В Болгарию очень мягкие зимы, для которых температура ниже 5 градусов – редкость. Если снег и лежит, то всего пару недель. Самые длинные времена года – это весна и осень.

Членство в ЕС. Благодаря тому, что Болгария является участником Альянса, дипломы местных учебных заведений признаются во всём мире. Также страна наделена правом ведения беспошлинной торговли. Тот, кто получает гражданство Болгарии, открывает для себя всю Европу.

Отсутствие политического давления со стороны властей. Несмотря на то, что Болгары считают, что коррупция у них развита, по сравнению с другими странами – это мелочи. Суды здесь работают по-настоящему, а власти решают насущные проблемы.

Низкий уровень преступности. Чаще всего здесь совершаются кражи, тогда как насилие и убийства являются редкостью, и широко оглашаются в СМИ.

Приемлемая стоимость жизни. По сравнению с Москвой расценки в Болгарии, и в частности, Софии, гораздо ниже. В Болгарии очень давно не было потрясающих экономических кризисов. Всё, вплоть до платной медицины, очень доступно.

Язык. Достаточно соискателю болгарского подданства пару месяцев походить к преподавателю для того, чтобы начать поддерживать разговоры в общественных местах. Спустя ещё полгода можно изучать болгарские сайты, для этого вполне достаточно погружения в языковую среду.

Есть ли минусы у жизни в Болгарии

На самом деле, без недостатков тоже не обходится. В первую очередь, стоит отметить мусор. Он здесь лежит не только возле помоек, но и на улицах, и на природе, там, где урн крайне мало. Спасают положение добровольцы, которые наводят порядок в местах отдыха.

Остатки социалистического строя также можно отнести к недостаткам. Если рассматривать архитектуру того периода, то можно отметить, что она довольно страшная. Внешний вид городов из-за неё серьезно ухудшается. Хорошо выглядят лишь современные здания, однако существует целая прослойка людей, которые желали бы вернуться к социализму. Впрочем, их становится всё меньше.

Качество работы тоже оставляет желать лучшего. Речь не идёт о лени работников, просто у них получается плохо. Болгары предпочитают отлаженные понятные процессы, решение нестандартных задач вводит их в ступор. Естественно, не обходится и без специалистов, которые способны всё сделать максимально качественно, таких людей очень ценят.

Обилие цыган на территории Болгарии тоже можно отнести к недостаткам. Связано это в большей степени с тем, что между ними распространено воровство сумок и личных вещей. Таким образом, проживание оказывается не таким уютным, как хотелось бы. В большинстве своём цыгане безработные и проживают в необустроенных старых домах.