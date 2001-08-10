С чего начать покупку квартиры в ипотеку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ипотека – драйвер роста жилищного строительства в любом государстве. Также этот инструмент важен для покупателей: с его помощью они могут позволить себе выбрать не ту квартиру, на которую смогли накопить, а любой желаемый вариант. В статье разбираемся, с чего начать покупку квартиры в ипотеку.
Выбор программы
Для начала нужно определиться с условиями кредитования и понять, претендуете ли вы на льготы. Для этого вбейте запрос: «ипотека с господдержкой условия». Так вы сможете определить, претендуете ли вы на льготную ипотеку для семей с детьми или ипотеку для IT-специалистов. Оформить эти продукты стоит, поскольку по ним ставка будет существенно более низкой, чем рыночная.
Важно помнить, что большинство льгот распространяется на первичный рынок недвижимости – новостройки. Если вы хотите квартиру во вторичке, то рассматривайте стандартные банковские программы ипотечного кредитования. Посмотрите требования на официальном сайте банка.
Первоначальный взнос
Этот критерий важен, поскольку с его помощью вы определяете пул квартир для покупки. По некоторым программам первоначальный взнос достигает 20%, по другим может находиться на уровне 15%.
Оптимально будет иметь первоначальный взнос от 50%, поскольку так ваш ежемесячный платеж будет существенно ниже, чем ставка аренды по аналогичной квартире.
Перечень документов
Внимательно изучите перечень документов, которые требует банк. Иногда достаточно предоставить паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор. Однако в большинстве случаев просят подтвердить занятость, а также уровень дохода. Последний, к примеру, подтверждают с помощью справки о доходах и суммах налогов физического лица или справки по форме банка.
Есть и специфические документы. К примеру, мужчин до 27 лет просят предоставить военный билет. Если вместо него приписное удостоверение, то оформить заем может не получиться: все зависит от наличия законных оснований освобождения от службы, а также лояльности банка.
Дополнительные платежи
Оцените, что нужно будет оплатить при выходе на сделку. Речь идет о заказе отчета оценщика по объекту недвижимости, а также страховании жизни и здоровья заемщика, страховании объекта недвижимости. В последнем случае речь идет как о физических повреждениях объекта, так и о титульном страховании (страховании риска утраты права собственности на квартиру).
Заявку можно подать как в один, так и в несколько банков. Лучше сначала определиться с кредитованием, а уже потом подбирать объект недвижимости. Поскольку иногда бывают ситуации, когда вы выберете объект и даже внесете задаток, а банк откажет вам в предоставлении займа. Так вы рискуете потерять задаток (не все продавцы добросовестно возвращают деньги), а еще потеряете время. Да и упустить квартиру будет неприятно. Поэтому лучше закрепите за собой недвижимость.
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