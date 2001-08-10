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Какие лекарства нельзя принимать за рулем: список и комментарии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ГИБДД давно предлагает создать единый реестр лекарственных средств, применение которых несовместимо с управлением транспортными средствами. Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки и совсем скоро такой реестр будет создан. Параллельно производители начнут маркировать все препараты, которые нельзя принимать за рулем. Тогда водителям будет гораздо проще контролировать свое лечение и не нарушать ПДД из-за банального незнания состава лекарства.
Из материалов сайта www.Apk-pravo.ru мы узнали, что компоненты многих медикаментов находятся в Перечне наркотических средств, установленный постановлением правительства. Если в результате медицинского освидетельствования будет установлено их наличие в крови водителя, то он может быть привлечен к ответственности как минимум по ст. 12.8 КоАП – это повлечет за собой штраф в размере до 30 тыс. руб. и лишение прав на срок до 2 лет. Если действия водителя содержат состав уголовного преступления, то наказание будет еще более суровым.
Список лекарств, которые запрещено принимать за рулем
В перечне десятки действующих веществ, которые входят в состав сотен лекарственных препаратов. Перечислить их все довольно сложно, особенно с учетом постоянного расширения линеек продукции фармацевтических компаний. Приведем примерный перечень наиболее востребованных лекарств, которые нельзя принимать за рулем.
В их числе:
- Содержащие кодеин и фенилэфрин противопростудные средства – например, «Тедеин».
- Жаропонижающие средства, имеющие в составе фенилэфрин, хлорфенамин или фенирамин – например, «Терафлю».
- Обесболивающие с кофеином, фосфатом кодеина, фенобарбиталом и трометамином кеторолака – например, «Спазмалгин».
- Содержащие кодеин или фенобарбитал средства от спазмов – например, «Андипал».
- Седативные средства, которые назначаются при тахикардии и содержат в составе фенобарбитал – например, «Валидол» или «Корвалол».
Помимо этого, запрещено принимать лекарства от аллергии, которые провоцируют появление сонливости, утрату концентрации и внимания – в числе таких препаратов популярные «Супрастин» и «Тавегил». Особенно опасными и коварными эксперты называют препараты, содержащие фенобарбитал. Он входит в состав сотен медикаментов, в том числе и в «Корвалол». Обнаружить вещество в крови человека можно в течение 2 неделю, после его однократного приема.
Важно понимать, что с лекарствами все сложнее, чем с алкоголем – есть вероятность, что в суде вы сможете доказать свою невиновность. Однако рецепт или рекомендации лечащего врача не будут являться доказательствами невиновности. Равно как и незнание состава медикамента. Поэтому имеет смысл обратиться за компетентной юридической помощью. В практике судов действительно есть дела, по итогам которых водителей лишали прав за прием лекарств.
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