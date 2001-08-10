Выбор вискозы для пошива блузы: варианты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если вы собираетесь шить блузу, и ваш выбор ткани остановился на вискозе, не торопитесь с покупкой. Дело в том, что эта ткань подразумевает множество подвидов с уникальными характеристиками. Чтобы изделие получилось таким, какое вы себе представляли, обязательно узнайте все о ткани, которую собираетесь купить.

Вискоза – что это за ткань

Вискоза — очень популярный выбор ткани, которая существует уже несколько поколений — впервые она вошла в обиход в конце 1800-х годов. Этот полусинтетический материал часто используется в качестве заменителя шелка, так как он обладает прекрасной драпировкой и роскошным блеском.

Изготовленная из древесной массы, вискоза является ни настоящей, ни синтетической, а находится где-то посередине. Производство обычно начинается с древесной массы, и при производстве используется несколько химических технологий. Хотя с точки зрения состава вискоза напоминает хлопок. Она также может приобретать различные качества в зависимости от способа ее производства. Из-за этого материал невероятно универсален и используется в подкладке курток, футболках, спортивной одежде, платьях и туниках — и это лишь несколько примеров.

Давайте рассмотрим основные виды вискозного полотна.

Саржа

Эта смесь представляет собой современный взгляд на классическую ткань, которая хорошо подходит для различных проектов по пошиву одежды, включая топы, струящиеся юбки и блузы. Саржа относится к типу переплетения, которое представляет собой узор, характеризующийся диагональными гребнями. Ткань, как правило, идеально подходит для любой одежды, которая требует струящейся драпировки.

Креп

Если вы ищете другую смесь с великолепной драпировкой, вискозный креп — прекрасный выбор материала. Эта ткань имеет большой вес, и ее часто используют для создания одежды, такой как блузки или чайные платья в винтажном стиле. Одна из причин, по которой эта смесь так популярна, заключается в том, что она может помочь вам добиться внешнего вида, который трудно сделать с натуральными волокнами, такими как хлопок, даже придавая ткани небольшое растяжение. Мало, кто знает, что за тканью вискоза кроется больше практичности, чем за натуральными материалами.

Газонная ткань

Хотя с драповыми тканями может быть немного сложнее работать новичку, вискозный газон был бы идеальным выбором для достижения той же отделки, но не беспокоясь о том, что ткань будет слишком сильно двигаться. Он мягкий и красиво драпируется, но с ним несложно работать.

Марокан

Мягкая и воздушная на ощупь марокановая ткань похожа на креп, что идеально подходит для топов и брюк, а также всех типов летних платьев. Это материал средней плотности, который также имеет прекрасную драпировку с небольшими складками.

Вискоза атлас

Если вы хотите создать великолепную, но в то же время практичную блузу, атлас станет для вас идеальным материалом. Вискоза-атлас — это ткань легкой и средней плотности, которая идеально подходит для любых роскошных предметов одежды, таких как блузки и платья. Эта смесь вискозы позволит вам еще больше наслаждаться отделкой, так как она проста в использовании и доступна по цене.

Жоржет

Жоржет подходит для многих видов одежды, в том числе шарфов, рубашек, платьев, и даже может использоваться в мебельных проектах для обивки и декоративных целей. Этот зернистый на ощупь материал соткан из сильно скрученных нитей и очень прочен, но при этом прекрасно драпируется. Смесь вискозы является гораздо более дешевой альтернативой 100% натуральным тканям, представленным на рынке, но при этом обеспечивает прекрасную отделку для любого проекта, за который вы решите взяться.