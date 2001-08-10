Чем интегрированное питание отличается от других диет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интегративное питание представляет собой концепцию, в которой говорится, что пища — это не только физическое питание, но также эмоциональный, умственный и духовный компонент. У этого метода есть как сторонники, так и противники, но многие люди сообщают о положительных результатах, придерживаясь этого подхода.

Общие понятия

Целостное питание рассматривает еду, хорошее самочувствие и физические упражнения не только с точки зрения калорий или потери веса, но и с точки зрения физического, эмоционального, умственного и духовного состояния человека. Диетолог, работающий в этой области, должен знать о различных аспектах своих клиентов: жизни, включая их душевное состояние, историю их здоровья и даже режим сна. Хотя холистические диетологи помогают с потерей веса, они также дают советы при расстройствах пищевого поведения, рассказывая о противовоспалительных, диабетических и диетах для продления активной жизни человека.

Еда как стимул хорошего настроения

Эмоции и духовность человека также важны в комплексном питании. Еда рассматривается как лишь часть того, что нужно человеку для здоровой и полноценной жизни. Диетологи помогают людям выбирать пищу на основе того, что им нравится и что заставляет их чувствовать себя хорошо, а не строго на основе их питательной ценности. Они также просят людей исследовать свои эмоции, связанные с едой, и посмотреть, как такие вещи, как их карьера или отношения, влияют на отношения человека с едой. Кроме того, многие видят в еде духовный компонент и работают с клиентами, чтобы определить, какое влияние на их настроение оказывает еда.

Больше любимых фруктов и овощей

Интегративная нутрициология подчеркивает важность здоровья и благополучия, а также личных, социальных и даже политических аспектов питания. Диетологи в этой области располагают большим объемом знаний о вегетарианстве и веганстве, макробиотиках, определенных диетах, таких как диета Аткинса, и практиках вроде аюрведы. Эта школа мысли стремится предоставить своим ученикам новый взгляд на человека, принимая во внимание все элементы, необходимые для того, чтобы быть не только здоровым, но и счастливым.

Потенциальные преимущества

Целостное или интегративное питание рассматривается сторонниками как обеспечивающее более полный уход за питанием, чем другие виды диетологии, поскольку оно касается компонентов, часто не учитываемых в других практиках. В частности, многим нравится социальный и духовный аспект интегративного питания. Некоторые люди добиваются большего успеха в снижении веса или изменении диеты с этим типом питания, чем с другими, поскольку план лечения может быть более индивидуальным. Этот метод считается очень сбалансированным, поскольку направлен на то, чтобы помочь клиенту получить необходимое ему питание из цельных продуктов, а не за счет пищевых добавок.

Критика

Некоторые критики этого подхода считают его противоречивым или недостаточно обоснованным в науке о питании. Что касается конкретно института интегративного питания, который является основателем концепции, то некоторые люди критикуют его за дороговизну и отсутствие у своих студентов достаточной подготовки для предоставления соответствующих рекомендаций. Поскольку не существует единого общепринятого определения комплексного питания, стандарты обслуживания среди диетологов, предлагающих эту услугу, обычно различаются. Кроме того, поскольку нет международного органа, выдающего сертификаты для всех интегративных диетологов, некоторые люди считают, что нет никакого способа действительно узнать качество работы специалиста, что делает людей уязвимыми для мошенничества.