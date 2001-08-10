Приобретение обуви оптом: предложение от интернет-магазина «Сандо»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Многие сетевые, розничные и крупные магазины нуждаются в регулярном пополнении ассортимента товаров для их размещения на витринах и складах. Это касается не только одежды, но и обуви, аксессуаров и прочей продукции. Часто для этого владельцы магазинов пользуются услугами оптового приобретения изделий. Ведь при покупке большого количества товаров можно получить выгодные скидки от продавца, а также получить доступ к стоимости изделий, указанной самим производителем. Сегодня женскую, мужскую и детскую обувь оптом в Новосибирске предлагает приобрести интернет-магазин «Сандо». В его каталоге есть огромный ассортимент различных моделей туфель, кроссовок, ботинок, сандалий, тапочек и т.д. по выгодным для оптового покупателя ценам.
Компания «Сандо» готова доставить выбранные товары заказчику как по Новосибирску, так и по другим городам, расположенным в разных регионах России. Помимо этого, фирма осуществляет отправку собственной продукции в различные страны СНГ. Для доставки товаров компания использует авиаперевозки, автомобильный транспорт, ж/д перевозки, контейнеры, услуги транспортных компаний и т.д.
К преимуществам обращения в компанию «Сандо» для покупки обуви оптом стоит отнести следующее:
- огромный ассортимент моделей обуви разных размеров – в каталоге есть товары для разных сезонов;
- быструю доставку по созданной логистической базе – она осуществляется по заранее сформированным маршрутам;
- различные способы оплаты – наличными, безналичным переводом или альтернативными способами;
- возможность получения выгодной скидки – как накопительной, так и разовой;
- различные способы заказа продукции – через официальный сайт, по телефону либо через электронную почту;
- возможность приобретения некоторых моделей обуви в розницу – они отпускаются по паре;
- отсутствие минимальной суммы заказа – совершить покупку можно на любую сумму, но если она будет до 5 000 рублей, то на заказ будут действовать наценки.
При выборе обуви на сайте компании «Сандо» необходимо в первую очередь определиться с ее сезонностью, максимальной стоимостью и размерным рядом. Магазинам удобно приобретать сразу целую линейку одной модели в различных размерах и цветовых решениях. Помимо этого, обратить внимание следует и на внешний вид изделий. Изучить внешние качества обуви можно по фотографиям, представленным на сайте. По ним можно подобрать фасон, стиль, цветовые решения и прочие характеристики заказываемой продукции.
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