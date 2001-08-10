Программа для систематизации работы детского центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дети – цветы жизни.

Испокон веков дети всегда занимали большую часть времени и внимания, на сегодняшний день предусматриваются различные детские центры и сады для развития и подготовки к дальнейшей жизни. В наше время каждый родитель пытается дать своему ребёнку как можно больше информации, желая лучшей жизни балует различными игрушками и вещами, отдавая на секции, курсы, не жалея средств. Зачастую родителю в связи с работой некогда заниматься своим ребёнком и потому на помощь приходят детские центры и сады, которые развивают навыки и таланты ребёнка, занимаясь и играя в отведённое время. Сложно не заметить активно развивающуюся рекламу различных центров, садиков для детей, с ведением активной жизни в социальных сетях, где каждый представляет свою организацию как можно ярче, с используемыми средствами и новейшими методами обучения. Родители в свою очередь, конечно же, готовы заплатить любую сумму ради того, чтобы их ребёнок был счастлив и рос в комфортной среде.

Соцсети и реклама.

На сегодняшний день у каждого человека, даже у ребёнка имеется регистрация в социальных сетях, где отображена личная жизнь, посещение, развитие, фото и видеоизображения. Ежедневно, люди делятся информацией о себе, о своих знаниях, об информации различных интересных мест, центров, садов, университетов, магазинов и так далее. На данный момент времени самая лучшая реклама, реклама в социальных сетях, учитывая большой охват, возможность обучения, продаж онлайн. Учитывая положительные отзывы и выставленную информацию о ежедневно проводимых мероприятиях, удобства и комфортной среде, родитель определяет свое чадо именно туда.

Программы и установки.

Учитывая активную работу тех или иных организаций, постоянный поток информации, наплыв клиентов, повысил спрос на программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать производственные процессы и улучшить состояние дел, с минимальными потерями времени, финансовых средств, сил и активности пользователей. Программа для детского центра позволяет автоматизировать работу всех структурных подразделений обучающей организации, рационально-оценивая возможности и ресурсы, распределяя задачи и обязанности между персоналом, ведя записи деток согласно возрастной категории и направлению детей. В детских развивающих центрах предусматривается различная система обучения основным навыкам, с дополнительными услугами и секциями. Посредством программного обеспечения родители всегда смогут быть на связи, удалённо видеть своих детей, используя видеонаблюдение в режиме реального времени. Также, доступно анализировать качество обучения, сопоставляя показатели и записывать в онлайн-форме, с возможностью безналичной оплаты через эл. кошельки, банковские системы и т.д. Также, при оставшейся задолженности, возможно её погасить при перерасчёте и отображения в бухгалтерском учёте необходимой информации. В программе, возможно автоматизировать процесс планирования рабочей графиков, разделение детей же по группам, объединяя в программе необходимые занятия, питание и т.д. Посредством программного обеспечения, возможно использовать электронные браслеты и карту, видимо местонахождения детей в центре, с отражением в системе информации посещаемости, ежемесячно производя итоги. В CRM базе будет информация о каждом ребёнке, с необходимой контактной информацией родителей, посредством чего возможно используя телефонные номера и электронную почту производить информационную рассылку сообщений, с уведомлениями о новостях, акциях и прочих мероприятиях. Программа для детского сада предусматривает автоматизацию построения графиков работ и расписания занятий, производя расчет заработной платы сотрудникам, учитывая обще проработанное количество часов, основываясь на ежедневных расчетах. Регулярно производимая инвентаризация инвентаря и продуктов питания, принадлежностей для работы в центрах, осуществляется при интеграции программы с высокотехнологичными устройствами, выдающими корректные сведения по количеству с возможностью автоматического пополнения запасов.

История детских садов.

Самым первым бесплатным государственным детским садом в России в 1866 году, было благотворительное учреждение, под названием "Общества дешёвые квартиры для детей и работниц Петербурга". Немецкий педагог Фридрих Фребель был основателем учреждений для воспитания детей дошкольного возраста, с открытием первого детского сада в 1837 году. Детские сады предусматривают также ясельные группы, для детей грудного возраста, учитывая занятость родителей в рабочее время. Оптимальный период времени для ясельных групп является промежуток от полутора до трёх лет. Это на сегодняшний день для ребенка, который поступает в детский сад затем в детские школы, необходимы периоды адаптации, на тот момент времени предполагалось, что чем раньше ребёнок будет учреждён в дошкольное учреждение, тем проще будет адаптироваться. На сегодняшний день, конечно же, имеются не только государственные, но и частные сады, которые предусматривают индивидуальный подход, определенное количество детей в группах, питание и так далее. Самая востребованная программа является Монтессори, которая была разработана итальянским врачом и педагогом Марией Монтессори, учитывая идею о свободном воспитании. В СССР система Монтессори была под запретом, так как имела сопротивление с идеологическими догматами страны советов, основными постулатами единой трудовой школы, но в 1990 годах на основании гуманизации по воспитанию и образованию детей ввели данную систему в учреждения. Данная система Монтессори предусматривает помощь ребёнку в получении необходимых навыков, социальных знаний, выработки собственного стиля и умения самостоятельно справляться с различными трудностями, оптимистично относясь к тем или иным вещам. В суть методов Монсссори входит подготовка окружающей среды с предметно пространственным обликом, привлечением педагогов с единым духом для привлечения интереса детей к тем или иным материалам, с развитием интеллекта. Также, имеются различные игрушки Монтессори, которые позволяют последовательно исследовать, открывать новое, собирая их и перемещая, создавая звуки и используя различные манипуляции для достижения желаемого результата, без помощи взрослого.

Детский сад и раннее развитие.

Детское развитие в наши дни актуальная тема, учитывая научно доказанные факты, о том, что в первые три года жизни, дети впитывают и запонимают информацию, которую, по мнению взрослых они понимать не могут. Было выявлено, что иностранные языки также быстрее воспринимаются и осваиваются с раннего возраста, после данные знания всё сложнее усваиваются. Многие также ошибочно предполагают, что при раннем развитии идёт усиленная нагрузка на мозг, но это не так, знания поступают по мере возможностей и увеличивая объём поступающей информации, за счет чего улучшается память. Учитывая плюсы и минусы, быстро развивающиеся темпы, изменения в мире, стоит заранее думать о будущем ребенка и не бояться раннего развития, отдавая предпочтение садам с уклоном.