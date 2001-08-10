Где можно получить онлайн займ за 15 минут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такая срочность наверняка возникла из-за форс-мажорных обстоятельств, которые мало от вас зависят. Если нет времени и думать нужно быстро, выход один — это займ денег в МФО (микрофинансовой организации). Только так вы можете рассчитывать на пятнадцатиминутное рассмотрение заявки. Не говоря уже о том, что для вашего удобства МФО работают 24/7, то есть оставить заявку можно хоть ночью, хоть в праздничный день.

Компания "Деньга" всегда готова к сотрудничеству с вами

Получить займ просто и быстро можно на сайте https://denga.ru. Пошаговый алгоритм действий:

Оставляете заявку. Для этого вам нужно выбрать сумму и желаемый срок займа. Заполнение анкеты клиента займет не более 5 минут. Ожидаете рассмотрения заявки. Повторимся, ответ от МФО приходит в течение 15 минут. Вам придет СМС-сообщение с ответом. Получаете деньги. Средства придут на карту через 5 минут, сразу после того как вам одобрят заявку. Конечно, время фактического поступления денег на счет зависит от работы банка клиента, но на практике зачисление происходит мгновенно.

Мы рекомендуем сотрудничество именно с компанией "Деньга", потому что здесь одобряются 9 заявок из 10. То есть вы не будете тратить время на бессмысленное ожидание в очередях, проезд до физического офиса организации и так далее.

Что насчет безопасности данных

Хотим отметить, что каждая компания, работающая под знаком обслуживания "Деньга", состоит в государственном реестре микрофинансовых организаций и является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций "Единство". Это является гарантией того, что ваши личные данные в полной сохранности и никогда не будут переданы третьим лицам без законных на то оснований. Честность, легитимность и прозрачность — вот принципы, которыми руководствуются в своей работе филиалы "Деньга".

Отсутствие скрытых комиссий и переплат гарантируется

Более того, если раньше вы никогда не были клиентом МФО и это для вас первый займ, оформить его можно под 0%. Никакого обмана здесь нет. Вы получаете на руки кредитные средства и ничего не переплачиваете за пользование ими. Конечно, это возможно только при условии возврата долга в заранее оговоренные сроки. Более того, даже плохая кредитная история не является основанием для отказа в выдаче займа. Сотрудники компании "Деньга" в любом случае постараются сделать все возможное для выдачи вам денег.