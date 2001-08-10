Профессиональная помощь в организации похорон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Столкнувшись с бедой, каждая семья в Москве и области может рассчитывать на поддержку от государства, «МФЦ-Ритуал» придёт на помощь каждому, прямо сейчас вы можете вызвать ритуального агента онлайн. Вы можете воспользоваться его услугами, а также купить в компании любые ритуальные аксессуары. Цена здесь одна из самых низких в регионе.

Как получить государственную помощь

Организуя похороны в Москве и области, каждая семья может получить компенсационные выплаты. Компенсация от московского правительства составляет на сегодня более 19 589,68 рублей. Организация похорон при поддержке правительства города является оптимальным решением. Вы можете оплатить похороны в рассрочку без первого взноса и без процентов. Узнать больше можно на сайте https://mfc-ritual.ru/.

Что делать, когда случилась беда

Подготовиться к похоронам заранее невозможно, каждый человек отгоняет от себя плохие мысли, поэтому неудивительно, что зачастую все члены семьи остаются в полной растерянности. Поэтому прежде чем заказать похоронные услуги в городе Москва, стоит узнать, что нужно делать в такой ситуации.

Вызов ритуального агента

Обращаясь за помощью в «МФЦ-Ритуал» необходимо узнать у оператора всю информацию об агенте, а также узнать стоимость услуг.

Проверьте все данные агента

Когда агент придёт к вам, необходимо проверить его данные с теми, что вы получили от менеджера. Несмотря на все переживания, необходимо быть бдительным, только так можно быть уверенным в том, что к вам с дом пришёл сотрудник государственного учреждения, а не мошенник, получивший ваши данные от третьих лиц.

Вызовите экстренные службы

Вместе с сотрудником ритуального агентства необходимо вызвать участкового врача или скорую, в зависимости от того, в какое время произошла смерть, также необходимо присутствие сотрудника правоохранительных органов.

Подготовьте документы

Сотрудники государственных инстанций должны получить документы покойного, кроме того, им потребуются документы всех, кто в данный момент находится в доме. Организация похорон – сложный во всех смыслах этого слова процесс. Поэтому отказываться от помощи сотрудника государственного ритуального агентства ни в коем случае нельзя. В противном случае вы рискуете быть обманутыми. И дело даже не в цене похорон и других тратах, а в том, что сотрудничество с другими организациями может привести к затягиванию процесса похорон. Даже покупка места для захоронения без помощи представителя государства может занять слишком много времени и совершенно точно потребует значительных трат. Единственный способ справиться с организацией похорон – это доверить их добросовестной организации.