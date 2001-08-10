Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одна из основных статистик сайта — это его позиция в выдаче поисковых систем. Она отображает то, на каком месте находится ресурс на странице у клиентов при вводе ими определенного поискового запроса. Проверить позиции сайта можно несколькими способами. Первый подразумевает самостоятельную проверку вручную, которая считается неэффективной и нецелесообразной. Второй метод наиболее разумный и осуществляется посредством использования специальных программ. Они выдают достоверные данные в удобном формате и выполняют работу быстро.

Возможности сервисов

В интернете представлен большой выбор программ, большинство из которых предлагает бесплатно осуществить съем позиций. Среди них особое место занимает инструмент «Серпхант», имеющий множество положительных отзывов от клиентов.

Программу можно запускать с разных устройств и из любой точки планеты. Пользователям доступна проверка позиций в нескольких самых распространенных поисковых системах.

Разработчики «Серпхант» предлагают клиентам пробный период, за время которого они могут убедиться в работоспособности и эффективности программы. После регистрации клиент может сделать 500 проверок, не внося при этом денежных средств. Стоимость услуг инструмента заметно ниже, чем у аналогов-конкурентов. Он отличается удобным и простым управлением, поэтому подойдет каждому.

Советы для повышения рейтинга

Продумывать стратегию развития сайта стоит на начальном этапе еще до запуска проекта. Сначала стоит ознакомиться со всеми правилами пользования, прописанными в поисковиках. Их несоблюдение может повлечь за собой не только нахождение сайта на низких позициях, но и вовсе его блокировку.

После четко продуманного плана владелец сайта может запускать его. Он должен позаботиться о рекламе, чтобы увеличить посещаемость страниц. Рекламная кампания должна быть подобрана таким образом, чтобы пользователи с наибольшей вероятностью смогли перейти на ресурс. Оценить эффективность помогает проверка позиций, так как она показывает, как меняются места сайта до и после ее внедрения. Если результата действия рекламы не видно, то от нее стоит отказаться, чтобы не тратить денежные средства впустую.

Реклама и соблюдение правил не гарантирует попадания сайта в топ. Он должен быть наполнен качественным содержимым, которое может быть интересно пользователям. Статьи должны быть уникальными и оптимизированными, а сам текста разбавлен видеоматериалами и картинками. По этой причине стоит выбирать ту тему для освещения, в которой владелец будет разбираться, чтобы контент получался качественным и полезным людям.

Должное внимание стоит уделить и визуальному оформлению страниц. Клиента не должен отвлекать броский дизайн, поэтому оформление должно быть спокойным и стилистически соответствующим содержанию.