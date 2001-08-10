5 причин перейти на электронный документооборот

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В последние 2-3 года серьезный толчок для развития получила онлайн-индустрия. Конечно, по большей части это связано с недавней пандемией коронавируса, потому что люди стали массово переходить на удаленный формат работы. Сегодня мы хотим поговорить конкретно про ЭДО (электронный документооборот). Такая форма сотрудничества значительно снижает нагрузку на бухгалтерию, позволяет оптимизировать штат сотрудников и сократить расходы на содержание офиса. Мы на 100% уверены в том, что со временем весь бизнес придет к тому, что электронный документооборот (ЭДО) полностью заменит собой обмен бумажными носителями. Это факт. Вместе с экспертами https://consent.comply.ru/ мы подготовили краткий обзор 5 причин перейти на ЭДО, если вы этого еще не сделали.

Экономия средств

Банально, но все же. Вы экономите на покупке бумаги, расходных материалов для принтера и так далее. Если посчитать, то за год набегает кругленькая сумма. Помимо этого, вы перестанете платить курьерам за отправку/доставку.

Комфорт для клиентов

Так как повышается скорость обработки информации, обмен документами занимает считанные минуты. Особенно хотим отметить тот факт, что в условиях дистанционной работы бумажный документооборот происходит ещё медленнее. Чем быстрее вы работаете, тем больше будут довольны клиенты, соответственно, вас будут рекомендовать своим знакомым.

Минимизация вероятности возникновения ошибок

Мы говорим о человеческом факторе. Любой бухгалтер может ошибиться в расчётах при заполнении отчётной формы, правда? А вот с ЭДО вероятность неточностей стремится к нулю. Большинство систем ЭДО поддерживает систему автозаполнения, которая позволяет снизить вероятность допустить ошибку. Также хотим отметить, что при переходе на ЭДО полностью исключена возможность утери документации, а вот с бумажными носителями это случается довольно часто.

Возможность подписываться электронной подписью

По многим параметрам она надежнее ручной подписи, потому что подделать ее почти невозможно. Электронный акт или любой другой документ, подписанный с использованием КЭП, нельзя изменить или дополнить.

Высокий уровень безопасности

Не секрет, что абсолютно во всех программах ЭДО безопасности и конфиденциальности уделяется много внимания. Передача документов возможна только по зашифрованным каналам. Не говоря уже о том, что во многих системах ЭДО для защиты информации предусмотрена двухфакторная аутентификация.