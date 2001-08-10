5 причин перейти на электронный документооборот
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В последние 2-3 года серьезный толчок для развития получила онлайн-индустрия. Конечно, по большей части это связано с недавней пандемией коронавируса, потому что люди стали массово переходить на удаленный формат работы. Сегодня мы хотим поговорить конкретно про ЭДО (электронный документооборот). Такая форма сотрудничества значительно снижает нагрузку на бухгалтерию, позволяет оптимизировать штат сотрудников и сократить расходы на содержание офиса. Мы на 100% уверены в том, что со временем весь бизнес придет к тому, что электронный документооборот (ЭДО) полностью заменит собой обмен бумажными носителями. Это факт. Вместе с экспертами https://consent.comply.ru/ мы подготовили краткий обзор 5 причин перейти на ЭДО, если вы этого еще не сделали.
Экономия средств
Банально, но все же. Вы экономите на покупке бумаги, расходных материалов для принтера и так далее. Если посчитать, то за год набегает кругленькая сумма. Помимо этого, вы перестанете платить курьерам за отправку/доставку.
Комфорт для клиентов
Так как повышается скорость обработки информации, обмен документами занимает считанные минуты. Особенно хотим отметить тот факт, что в условиях дистанционной работы бумажный документооборот происходит ещё медленнее. Чем быстрее вы работаете, тем больше будут довольны клиенты, соответственно, вас будут рекомендовать своим знакомым.
Минимизация вероятности возникновения ошибок
Мы говорим о человеческом факторе. Любой бухгалтер может ошибиться в расчётах при заполнении отчётной формы, правда? А вот с ЭДО вероятность неточностей стремится к нулю. Большинство систем ЭДО поддерживает систему автозаполнения, которая позволяет снизить вероятность допустить ошибку. Также хотим отметить, что при переходе на ЭДО полностью исключена возможность утери документации, а вот с бумажными носителями это случается довольно часто.
Возможность подписываться электронной подписью
По многим параметрам она надежнее ручной подписи, потому что подделать ее почти невозможно. Электронный акт или любой другой документ, подписанный с использованием КЭП, нельзя изменить или дополнить.
Высокий уровень безопасности
Не секрет, что абсолютно во всех программах ЭДО безопасности и конфиденциальности уделяется много внимания. Передача документов возможна только по зашифрованным каналам. Не говоря уже о том, что во многих системах ЭДО для защиты информации предусмотрена двухфакторная аутентификация.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
10:05 Сегодня Южно-Сахалинск представил проекты в рамках программы "Пять шагов" на ВЭФ
08:16 Сегодня ВТБ предоставит более 1 млрд рублей на строительство жилого комплекса во Владивостоке
- 11:21 Сегодня Губернатор взял на контроль ликвидацию последствий циклона на Сахалине
16:24 Сегодня В Сахалинской области построят пять объектов здравоохранения
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
16:44 2 Сентября На Сахалине женщина подделала документ о рождении ребенка и хотела получить деньги
15:47 2 Сентября В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
Выбор редакции
- 19:28 Сегодня ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона
- 17:07 Сегодня Эдуард Чаенков из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую награду этапа Кубка России
- 17:20 Вчера Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?