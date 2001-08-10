Тихоокеанское
информационное агентство
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16:32, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Новая версия iOS-терминала Quick Resto уже доступна в AppStore

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Онлайн-терминал Quick Resto на iOS получил обновление до версии 2.28. Главная особенность обновленного приложения — интеграция с Яндекс.Едой. Это дает возможность автоматически принимать заказы на терминале из сервисов «Яндекса», а также управлять заказами, чтобы привозить клиентам вкусные блюда еще быстрее.

Quick Resto для кафе, баров, ресторанов и других заведений общественного питания — это комплексная система автоматизации, позволяющая раскрыть потенциал бизнеса. Решение включает в себя инструменты по контролю за сотрудниками, складскому учету, работе с заказами и гостями.

Быстрый старт и эффективная работа кафе с Quick Resto

Возможности решения:

  1. Портативные кассовые терминалы. Мобильные устройства с фирменными сервисами от Quick Resto позволяют максимально оперативно принимать заказы, экономят время гостей и силы официантов.
  2. Аналитические возможности. Приложение может в автоматическом режиме анализировать ключевые показатели работы заведения и составлять информативные и понятные отчеты.
  3. Обратная связь с кухней. Кухня, касса и официанты могут быть связаны терминалами, через которые вся необходимая информация будет оперативно доходить до ответственных сотрудников.
  4. Эффективный складской учет. На терминале можно просматривать и редактировать складские документы, а также принимать товары на склад, если кассир получит такой уровень доступа.
  5. Контроль персонала. Сервис Quick Resto в режиме реального времени анализирует все операции с кассой и отправляет ответственному сотруднику уведомления о любых попытках провести подозрительную операцию.

Подробнее о Quick Resto

Quick Resto — это компания, которая работает на рынке автоматизации заведений общественного питания на протяжении 7 лет. В настоящее время решениями от компании пользуется более 5 тысяч заведений, расположенных в 11 странах по всему миру.

Сервис выбирают по многим причинам:

  • широкий функционал и большой набор инструментов;
  • возможность использования на разном оборудовании;
  • интеграции с современными сервисами доставки;
  • частые и качественные обновления;
  • возможность опробовать систему бесплатно;
  • CRM для повышения лояльности клиентов;
  • простой и понятный интерфейс для сотрудников.

Решение от Quick Resto дает возможность вывести кафе или ресторан на качественно новый уровень в обслуживании клиентов, гарантировать минимальное время ожидания и обезопасить бизнес от недобросовестных сотрудников.

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