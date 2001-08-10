16:31, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Какая женская оправа для очков сейчас в тренде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Несмотря на то что сейчас очень популяризуются контактные линзы, многие женщины до сих пор предпочитают пользоваться очками. Во-первых, это удобнее, так как не нужно заморачиваться с надеванием линз, хранением их в растворе и так далее. Во-вторых, гораздо экономичнее. А еще оправа для очков женская может выглядеть супер-стильно, подчеркивая красивую форму лица. Для многих женщин с плохим зрением очки уже успели стать неотъемлемым элементом образа. Чтобы выглядеть в них стильно, достаточно хотя бы немного ориентироваться в трендах на оправу. Вместе с экспертами Озон ру мы подготовили пару советов, которые должны внести ясность в этот вопрос.
Очки оверсайз
Если постараться обобщить модные тренды, то оверсайз сейчас на пике популярности. Это касается одежды, обуви, сумок, аксессуаров, украшений и так далее. Актуальны и большие оправы для очков женские, их сейчас носят многие знаменитости. Если у вас такие очки, то даже необязательно краситься. Они будут являться главным визуальным акцентом в образе, так что более чем достаточно будет нейтральных губ и естественных бровей. Среди других популярных трендов оправ мы можем выделить:
- "Кошачий глаз". Эта форма оправы идет почти любому типу лица, но особенно хорошо она смотрится на круглолицых девушках. Очки "кошачий глаз" визуально вытягивают лицо, делая его ближе по форме к овалу. Это добавляет образу сексуальности, игривости и кокетливости. Отлично оправа "кошачий глаз" смотрится на офисных сотрудницах и девушках, предпочитающих классический стиль в одежде.
- Очки без оправы. Это вариант для женщин, которые не хотят делать особый акцент на очках и привлекать к ним внимание. За счет частичного отсутствия оправы взгляд получается более выразительным. Это делает образ более женственным и романтичным.
- Круглые очки. Это некая отсылка к ретро-тематике, которая сейчас снова вернулась в моду. Если вы любите быть в центре внимания и умеете сочетать аксессуары с различными образами, то круглые очки должны вписаться в ваш гардероб.
Все эти оправы ищите на странице https://www.ozon.ru/category/opravy-dlya-ochkov-zhenskie-1702.
Яркие оправы
Кто сказал, что очки для зрения должны быть однотонными или выполненными в нейтральной цветовой гамме? Это совершенно не так. Очень красиво смотрятся дужки с оригинальными принтами. Это подчеркивает вашу индивидуальность и собственного видения оправы очков. Модные тренды все больше движутся в сторону персонализации и узнаваемости образов, а добиться этого эффекта можно только с помощью правильно подобранных аксессуаров. Хочется чего-то совсем необычного? Обратите внимание на оправы для очков с декором, они выглядят супер-женственно и красиво. Более универсальным вариантом мы считаем однотонные дужки яркого цвета. Такие очки будут отлично сочетаться как с повседневными образами в стиле кэжуал, так и со спортивными вещами, которые наверняка есть в вашем гардеробе. В тренде в этом году необычные формы очков, красивые оправы и нестандартные сочетания цветов.
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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