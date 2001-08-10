Лидеры приморских профсоюзов осудили обращение одного из коллег к президенту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лидеры отраслевых профобъединений Приморья, члены Совета ФППК, единогласно осудили обращение председателя профорганизации Владивостокского морского рыбного порта к президенту России, в котором содержатся не соответствующие действительности сведения о главе региона Олеге Кожемяко.
«С нами это письмо не согласовывалось, мы вообще не знали о том, что оно готовится. Более того, считаем, что такие действия дискредитируют Федерацию профсоюзов Приморского края и обесценивают всю ту громадную работу по формированию социального партнерства в регионе, которая была проделана. Из краевого профсоюза рыбаков эта первичка давно вышла, Центральный комитет общероссийского отраслевого профобъединения тоже не в курсе обращения. И есть основания полагать, что данное обращение инициировано представителями администрации рыбного порта, чтобы чужими руками написать подобные бездоказательные обвинения, взяв на себя "грязную работу". Оперирование слухами, а не фактами председателя профкома не красят и бьют по работникам порта, которые теперь вообще могут остаться без защиты. Фокус профсоюзного внимания должен быть направлен на права и гарантии членов трудового коллектива, а не на корпоративный спор, в которые попытались втянуть профком», - сказал председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков.
Члены Совета ФППК предложили рассмотреть вопрос о расторжении соглашения с профорганизацией ВМРТ и обратиться в ЦК общероссийского профобъединения об исключении председателя первичной организации Германа Клейменова из членов профсоюза.
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