Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2022
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23:50, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Лидеры приморских профсоюзов осудили обращение одного из коллег к президенту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лидеры отраслевых профобъединений Приморья, члены Совета ФППК, единогласно  осудили  обращение председателя профорганизации Владивостокского морского рыбного порта к президенту России, в котором содержатся не соответствующие действительности  сведения о главе региона Олеге Кожемяко. 

«С нами это письмо не согласовывалось, мы вообще  не знали о том, что оно готовится.  Более того,  считаем, что такие  действия дискредитируют Федерацию профсоюзов Приморского края и обесценивают всю ту громадную работу по формированию социального партнерства в регионе, которая была проделана. Из краевого профсоюза рыбаков эта первичка давно вышла,   Центральный комитет общероссийского отраслевого  профобъединения тоже не в курсе обращения.  И есть основания полагать, что  данное обращение инициировано представителями администрации рыбного порта, чтобы чужими руками написать подобные бездоказательные  обвинения, взяв на себя "грязную работу".  Оперирование слухами, а не фактами  председателя профкома не красят и бьют по  работникам порта, которые теперь вообще могут остаться без защиты.  Фокус  профсоюзного  внимания должен быть направлен на права и гарантии членов трудового коллектива,  а не на корпоративный спор,  в которые попытались  втянуть профком», - сказал председатель Федерации  профсоюзов Приморского края Владимир Исаков. 

Члены Совета ФППК предложили рассмотреть вопрос о  расторжении соглашения с профорганизацией ВМРТ  и  обратиться в ЦК  общероссийского профобъединения об исключении председателя первичной организации Германа Клейменова из членов профсоюза.

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