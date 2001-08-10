Как уберечь финансы в условиях высокой инфляции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый год уровень инфляции в стране меняется. Если простыми словами, то инфляция - это обесценивание стоимости денег. За последний год он существенно вырос и многие всерьез задумались как сохранить свои сбережения от обесценивания. Кто-то поспешил погасить ипотечный кредит, кто-то купил машину, а многие начали запасаться крупами и бытовой химией.

Рассмотрим подробнее как грамотно подойти к вопросу сбережения своих финансов от высокой инфляции.

Инвестиционное страхование жизни

Накопительное страхование жизни среди широких масс населения не получило большого распространения. Но этот вид страхования заслуживает внимания, ведь он позволяет в случае несчастного случая получить денежную компенсацию. Инвестиционное страхование отличается от обычного страхования жизни тем, что по окончании срока страхования вы получаете сумму накоплений с процентами. Сумму накоплений вы получите в обязательном порядке, а инвестиционную (процентную часть) в случае если страховая компания за период действия договора успешно заработала на ваших деньгах, размещая на фондовом рынке.

Инвестиционное страхование жизни не имеет государственной защиты. Перед заключением договора на инвестиционное страхование жизни стоит тщательно проверить надежность компании.

Чтобы грамотно инвестировать, нужно понимать, как работают различные механизмы финансового рынка. Вот лучшие курсы по инвестированию.

Банковские вклады

В 2022 году банки увеличили проценты по вкладам в среднем до 20%. Поэтому стало выгодно не хранить наличные дома, а открыть депозитный вклад в рублях. Стоит иметь ввиду, что под страхование попадают вклады до 1,4 млн. рублей. Рационально с этой точки зрения сделать несколько вкладов в разных банках на сумму, не превышающую 1,4 млн. рублей. Даже в случае банкротства кредитной организации, вы всегда получите свои деньги обратно. Это самый удобный и простой вариант сохранить свои деньги.

Мультивалютный вклад

Курс иностранной валюты постоянно колеблется относительно рубля. Во многом стоимость валюты зависит от стоимости нефти на мировом рынке. Чтобы заработать на разнице курсов, нужно постоянно отслеживать ситуацию на мировом рынке и бирже. Неспециалисту разобраться в этом непросто, легко ошибиться и потерять деньги. Более удобен мультивалютный вклад, когда денежные накопления размещаются на вкладе в разных валютах: евро, доллар, рубль.

Начисление процентов по вкладам преимущественно происходят по каждой валюте отдельно. Внутри вклада можно менять соотношение различной валюты.

Золото

Многие финансовые учреждения сейчас предлагают купить золотые слитки, для того, чтобы более надежно сохранить свои накопления. Стоимость золота постоянно повышается, а значит вы сохраните свои финансы от инфляции. Экономика развивается циклично и кризисы неизбежно. Во время кризисных ситуаций, инвесторы охотнее инвестируют в золото, чем в акции. В последнее время на рынке ценных бумаг переживает сложное время, значит стоит рассмотреть вариант вложения своих финансов в золотой металл.

Золотые слитки не просто продать одномоментно. Но сейчас существуют обезличенные металлические счета(ОМС), этот инструмент позволяет быстро превратить свой золотой запас в деньги, в случае необходимости.

Специалисты рекомендуют "не складывать яйца в одну корзину" и инвестировать свои сбережения, используя разные возможности финансово-экономической системы. Вложить деньги в золото, открыть вклад и проинвестировать в страхование жизни - хорошие варианты сохранить деньги от обеспечить себя “финансовой подушкой безопасности”.