Сбалансированное питание Energy Diet после болезни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В условиях пандемии коронавируса и активизации других сезонных респираторных заболеваний важно разобраться, как восстановить энергию после тяжелой продолжительной болезни. Борьба с недугом отнимает немало сил у организма, поэтому люди, которые перенесли в тяжелой форме вирусную инфекции, потом еще в течение нескольких месяцев испытывают неприятные симптомы. У некоторых осложнения остаются навсегда. Но если использовать комплекс простых мероприятий, направленных на нормализацию общего состояния, можно избавиться от негативных последствий недуга. Вместе с NL International мы разобрались, что для этого необходимо.

Свежий воздух

Постоянный приток свежего воздуха и регулярное проветривание помещения – залог скорейшего выздоровления. При таком подходе снижается вирусная нагрузка, очищаются легкие, восстанавливаются функции дыхания. Если у вас недостаточно сил для полноценной прогулки на улице, просто откройте окно на проветривание или выйдете на балкон.

Микроклимат в помещении тоже важен. Постоянный приток прохладного воздуха и достаточное увлажнение – залог нормальной работы дыхательной системы. Если в помещении тепло и сухо, слизистые оболочки носа и горла будут сильно пересыхать. А именно слизистые – это главная защита от вирусов. На улице в зимнее время влажность воздуха всегда достаточная, поэтому так важно проветривать комнату и во время самой болезни, и после нее.

Соблюдение питьевого режима NL International

Во время любой болезни важно много пить. Перегружать почки тоже не стоит, но если вы будете выпивать по чашке теплого чая каждый час, это не отразится негативно на здоровье, а поможет избавиться от многих неприятных симптомов недуга. Можно использовать ягодные и фруктовые чаи Energy Diet. Они не только восстановят водный баланс, но и помогут насытить организм полезными веществами, которые так необходимы во время болезни.

Среди других напитков будут полезны:

фруктовые соки и смузи, но немного разбавленные водой;

протеиновые коктейли;

чистая вода;

травяные чаи и отвары.

Если в острый период развития вирусной инфекции показан полный постельный режим, потому что организму нужен максимум сил на борьбу с болезнью, то после выздоровления следует совершать регулярные прогулки. Поначалу это физически тяжело, потому что мышцы незначительно атрофируются от постоянного нахождения в положении лежа, голова может кружиться. Начинать прогулки следует с небольших расстояний, каждый день их увеличивая. Неспешная прогулка в хорошей компании поднимет настроение. Уже через неделю вы с удивлением обнаружите для себя, что уже можете преодолевать достаточные расстояния. Физическая активность активизирует обменные процессы, способствует быстрому физическому восстановлению. Возьмите на прогулку теплый чай NL International в термосе и наслаждайтесь.

Витаминные комплексы NL International

После тяжелой продолжительной болезни обязательно нужно использовать витаминно-минеральные комплексы. Они способствуют укреплению, восстановлению иммунитета. Прислушивайтесь к рекомендациям лечащего врача, он может предложить конкретный комплекс. Пить его нужно курсом. Такие добавки имеют накопительный эффект. Быстрого действия не будет, но через 1-2 месяца вы обнаружите существенные улучшения самочувствия.

В аптечной сети представлено немало витаминно-минеральных комплексов в виде таблеток, капсул, пастилок для рассасывания. Можно выбрать ту форму, которая вам нравится, но обязательно читайте состав. Натуральные компоненты всегда хорошо усваиваются. В линейке Energy Diet есть средства, которые направлены на восстановление иммунитета, их можно использовать после болезни.