Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Женская куртка давно стала важным и нужным элементом гардероба. Это практичная, удобная вещь, которая легко комбинируется с большинством вещей. Ее легко захватить с собой в межсезонье, когда температура по утрам или вечерам ниже, а также надеть во время дождя.

В статье рассмотрим демисезонные куртки и особенности их выбора.

Основные модели

Косуха

Куртка, выполненная из кожи или других материалов, главное отличие которой – наличие молнии, пришитой наискось, декор в виде металла и зауженный силуэт.

Обычно косухи отшивают из материала коричневого либо черного цвета, но не обязательно ограничивать себя в выборе: можно обратить внимание на предложения современных дизайнеров, которые выпускают коллекции курток в яркой цветовой гамме.

Бомбер

Вариант короткой куртки с воротником, манжетами, поясом и резинкой. Подобный пошив увеличивает плотность прилегания изделия к телу, а потому хорошо защищает от ветра.

Также куртка может быть дополнена змейкой, отшиваться из ткани с оптимальными водоотталкивающими свойствами.

Поскольку бомбер дополнен манжетами, модель относят к одежде спортивного стиля. Потому идеально подходит для создания одноименных образов.

Джинсовая

Наиболее популярная модель, которая идеально сочетается с большинством стилей одежды. Популярна джинсовая куртка именно за счет использованной ткани, которая обладает стойкостью к износу, прочностью, а потому прослужит долго.

Традиционный оттенок такой куртки – синий, но в магазинах представлены разные цвета, потому всегда будет, из чего выбрать.

Ветровка

Изделие на молнии, которое имеет малый вес, обычно дополнено капюшоном. Поскольку создано из водоотталкивающего материала, в нем невозможно промокнуть.

Поскольку ветровка недостаточно согревает, она подойдет только на раннюю осень и позднюю весну. А подбирать эту модель куртки могут дамы любого телосложения.

Рекомендации по выбору размера

Чтобы куртка красиво села по фигуре, была комфортной для разной деятельности и активностей, важно правильно определиться с размером. Для этого можно следовать таким советам:

Оптимальная длина рукавов такая, при которой они закрывают ладонь наполовину. Основной критерий выбора – обхват груди. Потому примерять куртку лучше в тонкой майке. Если же изделие подбирают на холодный сезон, тогда примерку нужно делать в свитере. Определиться с длиной помогут замеры: сантиметровую ленту прокладывают от воротника до низа одежды.

Если вы покупаете куртку в интернет-магазине, попросите сделать фото и замеры, уточните особенности размерного ряда конкретного производителя и качество используемых материалов.