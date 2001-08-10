Рекомендации по выбору женской куртки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Женская куртка давно стала важным и нужным элементом гардероба. Это практичная, удобная вещь, которая легко комбинируется с большинством вещей. Ее легко захватить с собой в межсезонье, когда температура по утрам или вечерам ниже, а также надеть во время дождя.
В статье рассмотрим демисезонные куртки и особенности их выбора.
Основные модели
Косуха
Куртка, выполненная из кожи или других материалов, главное отличие которой – наличие молнии, пришитой наискось, декор в виде металла и зауженный силуэт.
Обычно косухи отшивают из материала коричневого либо черного цвета, но не обязательно ограничивать себя в выборе: можно обратить внимание на предложения современных дизайнеров, которые выпускают коллекции курток в яркой цветовой гамме.
Бомбер
Вариант короткой куртки с воротником, манжетами, поясом и резинкой. Подобный пошив увеличивает плотность прилегания изделия к телу, а потому хорошо защищает от ветра.
Также куртка может быть дополнена змейкой, отшиваться из ткани с оптимальными водоотталкивающими свойствами.
Поскольку бомбер дополнен манжетами, модель относят к одежде спортивного стиля. Потому идеально подходит для создания одноименных образов.
Джинсовая
Наиболее популярная модель, которая идеально сочетается с большинством стилей одежды. Популярна джинсовая куртка именно за счет использованной ткани, которая обладает стойкостью к износу, прочностью, а потому прослужит долго.
Традиционный оттенок такой куртки – синий, но в магазинах представлены разные цвета, потому всегда будет, из чего выбрать.
Ветровка
Изделие на молнии, которое имеет малый вес, обычно дополнено капюшоном. Поскольку создано из водоотталкивающего материала, в нем невозможно промокнуть.
Поскольку ветровка недостаточно согревает, она подойдет только на раннюю осень и позднюю весну. А подбирать эту модель куртки могут дамы любого телосложения.
Рекомендации по выбору размера
Чтобы куртка красиво села по фигуре, была комфортной для разной деятельности и активностей, важно правильно определиться с размером. Для этого можно следовать таким советам:
- Оптимальная длина рукавов такая, при которой они закрывают ладонь наполовину.
- Основной критерий выбора – обхват груди. Потому примерять куртку лучше в тонкой майке.
- Если же изделие подбирают на холодный сезон, тогда примерку нужно делать в свитере.
- Определиться с длиной помогут замеры: сантиметровую ленту прокладывают от воротника до низа одежды.
Если вы покупаете куртку в интернет-магазине, попросите сделать фото и замеры, уточните особенности размерного ряда конкретного производителя и качество используемых материалов.
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