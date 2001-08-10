Платья и костюмы от Novi & Novikov: настоящее качество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Novi & Novikov поможет всем, кому нужны красивые платья или мужские костюмы. Это несколько салонов, расположившихся в Петербурге – по адресу Зверинская, 18, и Екатеринбурге – по адресу ул. Луначарского, 53 .

Оба салона большие и красивые, разделены на разные залы, в каждом из которых по несколько примерочных.

Почему стоит обратиться именно сюда

Если вам нужен стильный и гармоничный лук, обратиться стоит именно в Novi & Novikov. Каждому гостю салона гарантируется помощь профессионалов – рекомендации по стилю от специалиста могут получить и девушки, и мужчины. Первым предлагаются роскошные вечерние платья, вторым – качественные костюмы для мужчин. Также здесь есть бадлоны, бижутерия, верхняя одежда, разная обувь – в том числе дерби, любимые многими за классический стиль и комфорт, и многое другое.

Как только вы выберете в каталоге что-то подходящее, специалист снимет мерки. Подгонка одежды по фигуре выполняется бесплатно – опытные портные подгонят платье или костюм по фигуре с учетом 12 параметров. Это делается идеально и бесплатно! С таким сервисом пара, пришедшая за покупками, будет выглядеть великолепно.

Платья и костюмы могут быть доставлены по всему миру транспортной компанией "СДЭК" до пункта выдачи или двери. Для подбора требуемого размера надо снять несколько мерок: рост, обхваты груди, талии и бедер, а также расстояние от плеча до плеча.

Что есть в каталоге

Имеются стильные мужские костюмы, которые могут стать основным элементом современного образа. В шоуруме есть костюмы разных цветов – синие, зеленые, бордовые. Конечно же, имеются и варианты классических оттенков – серые, черные и коричневые. Опытный стилист поможет с подбором – он даст совет, расскажет о профессиональных секретах, поделится информацией о модных тенденциях.

Есть вечерние платья – Novi & Novikov предлагает варианты разных фасонов. Имеются пышные и облегающие, короткие и в пол. Если вы хотите однотонную модель – найти изделие подходящего цвета не составит труда, есть и версии с рисунком. Если не нашлось требуемого варианта, желаемое платье будет сшито по индивидуальным меркам.

Имеются в ассортименте и свадебные платья https://wedmoda.ru/ekb/women/svadebnye-platya/, в Novi & Novikov представлены десятки разных вариантов на любой вкус. Есть пышные, легкие, со шлейфами, с лаконичным дизайном, кружевные и множество других. Что еще из приятного – регулярно устраиваются распродажи. Заглядывайте на сайт, чтобы успеть отхватить свой размер с приятной скидкой!