15:31, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Платья и костюмы от Novi & Novikov: настоящее качество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Novi & Novikov поможет всем, кому нужны красивые платья или мужские костюмы. Это несколько салонов, расположившихся в Петербурге – по адресу Зверинская, 18, и Екатеринбурге – по адресу ул. Луначарского, 53 .
Оба салона большие и красивые, разделены на разные залы, в каждом из которых по несколько примерочных.
Почему стоит обратиться именно сюда
Если вам нужен стильный и гармоничный лук, обратиться стоит именно в Novi & Novikov. Каждому гостю салона гарантируется помощь профессионалов – рекомендации по стилю от специалиста могут получить и девушки, и мужчины. Первым предлагаются роскошные вечерние платья, вторым – качественные костюмы для мужчин. Также здесь есть бадлоны, бижутерия, верхняя одежда, разная обувь – в том числе дерби, любимые многими за классический стиль и комфорт, и многое другое.
Как только вы выберете в каталоге что-то подходящее, специалист снимет мерки. Подгонка одежды по фигуре выполняется бесплатно – опытные портные подгонят платье или костюм по фигуре с учетом 12 параметров. Это делается идеально и бесплатно! С таким сервисом пара, пришедшая за покупками, будет выглядеть великолепно.
Платья и костюмы могут быть доставлены по всему миру транспортной компанией "СДЭК" до пункта выдачи или двери. Для подбора требуемого размера надо снять несколько мерок: рост, обхваты груди, талии и бедер, а также расстояние от плеча до плеча.
Что есть в каталоге
Имеются стильные мужские костюмы, которые могут стать основным элементом современного образа. В шоуруме есть костюмы разных цветов – синие, зеленые, бордовые. Конечно же, имеются и варианты классических оттенков – серые, черные и коричневые. Опытный стилист поможет с подбором – он даст совет, расскажет о профессиональных секретах, поделится информацией о модных тенденциях.
Есть вечерние платья – Novi & Novikov предлагает варианты разных фасонов. Имеются пышные и облегающие, короткие и в пол. Если вы хотите однотонную модель – найти изделие подходящего цвета не составит труда, есть и версии с рисунком. Если не нашлось требуемого варианта, желаемое платье будет сшито по индивидуальным меркам.
Имеются в ассортименте и свадебные платья https://wedmoda.ru/ekb/women/svadebnye-platya/, в Novi & Novikov представлены десятки разных вариантов на любой вкус. Есть пышные, легкие, со шлейфами, с лаконичным дизайном, кружевные и множество других. Что еще из приятного – регулярно устраиваются распродажи. Заглядывайте на сайт, чтобы успеть отхватить свой размер с приятной скидкой!
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
- 14:32 26 Августа Задержан охранник, избивший сахалинца не реке Мануй, и еще 20 человек
16:35 26 Августа Сахалин и Курилы присоединятся к международной акции "Диктант Победы"
17:08 26 Августа Необычные арт-объекты украсят Южно-Сахалинск ко Дню города
13:45 3 Августа Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
12:10 4 Августа Сахалинские школьники учатся бизнесу
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
- 17:08 2 Августа В Южно-Сахалинске отменили торговлю горбушей
Выбор редакции
- 13:21 17 Августа В новом районе Южно-Сахалинска построят жильё для 16 тысяч человек
- 12:04 15 Августа За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн
- 12:18 12 Августа Жители и гости Южно-Сахалинска смогут в парке проверить здоровье
- 18:06 11 Августа Почти 62 % жителей Южно-Сахалинска активно занимаются спортом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?