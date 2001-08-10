Собираемся на рыбалку: фидеры, спиннинги, катушки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Увлечение рыбалкой требует покупки разного снаряжения, от наживки до удилищ. Успех рыбной ловли будет во многом зависеть от правильного подбора каждого элемента.

Фидерные удилища: особенности, рекомендации по выбору

Рыбаки, увлекающиеся донной ловлей, часто пользуются фидерной снастью. Это интересная и увлекательная рыбалка, при которой ловля ведется в одном месте. Для ловли используют фидер, представляющий собой удилище со сменными квивертипами (сигнализаторами поклевки).

По сравнению с другими техниками донной ловли этот способ имеет свои плюсы:

возможность осуществления дальних забросов;

хорошая техника для ловли рыбы в разных местах, включая незнакомые водоемы;

частые и очень точные забросы;

отсутствие сложной подготовки снасти.

За счет высокой частоты забросов удается привлечь больше рыбы и рассчитывать на хороший улов. При выборе удилища нужно учитывать множество факторов, включая тип водоема, наличие и скорость течения.

Дистанция заброса должна быть комфортна для рыбака. Первое время придется потренироваться, но со временем все придет. Фидер лучше покупать в специализированном магазине, как и катушки для удилища, а также любые другие элементы снаряжения для рыбной ловли.

Виды катушек и особенности спиннингов из разных материалов

Есть два типа катушек для спиннингов – безынерционные и мультипликаторные. Модели безынерционного типа отличаются свободным сходом лески со шпули при забросе. Инерционные катушки – это классический вариант, такими изделиями чаще всего пользуются опытные рыбаки, хорошо знающие данный механизм.

Но наибольшее распространение получили безынерционные модели, имеющие очевидные плюсы:

минимальный риск образования бород из лески;

удобство в эксплуатации (с катушкой легко справятся даже начинающие рыболовы);

возможность регулировки отдельных элементов под себя;

точный контроль процессов намотки и схождения лески.

Для рыбалки нужно выбрать хороший спиннинг, подходящий под условия, в которых планируется рыбачить. Удилища изготавливают из разных материалов. Особенно популярны модели из стеклопластика и углепластика. Удилища первого типа отличаются приемлемой ценой, долгим сроком службы, высокой устойчивостью к нагрузкам. Спиннинги из углепластика имеют легкий вес и отличную чувствительность (рыбак чувствует даже самые слабые движения приманки).

Выбор и покупка снастей для рыбалки – это увлекательный, но ответственный процесс. Необходимо четко определиться с целями, техникой рыбной ловли, бюджетом и другими факторами, чтобы подобрать оптимальное снаряжение.