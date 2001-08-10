Укрывные тенты и их особенности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Укрывные тенты используются на стройплощадках в процессе реставрации или возведения зданий. Они нужны для того, чтобы хорошо защитить тот или иной материал в процессе транспортировки. Сегодня можно купить тент, отличающийся высокой прочностью – с ним защита от осадков и грязи будет надежной.

Зачем используются укрывные тенты

Часто тент нужен для того, чтобы обеспечить сохранность фасада. Если дом еще не достроили, экстерьер не покрашен, укрывной материал поможет сберечь здание. Используются тенты при продолжительной консервации построек. Если ресурсов для строительства пока нет, укрывается не только фасад, но и все элементы конструкции дома, которые могут получить повреждения.

Укрывают различные строительные материалы. При обращении с растворами надо учитывать, что на воздухе они засыхают. Инструмент также необходимо беречь, если он запылится, может сломаться. С помощью тентов обеспечивается безопасность для строителей, которым приходится работать на высоте. Полотно крепят к лесам или какому-нибудь иному прочному объекту. Для этого в полотне имеются люверсы, позволяющие надежно закрепить его с помощью каната или иных материалов. Если страховка порвется или рабочий случайно упадет, закрепленное полотно может его спасти. Еще есть противопожарные варианты – огонь они, конечно, не потушат, но способны препятствовать его распространению.

Качественные строительные тенты из плотной ткани, способной противостоять дождю, снегу, ветру, сегодня заказать несложно, а если есть какие-то вопросы, всегда можно заказать консультацию у специалистов компании.

Разновидности

Полотна делятся по материалу изготовления, есть варианты из полиэтилена, брезента, ПВХ. Вариант из поливинилхлорида может использоваться в качестве теплоизоляционного материала. Он устойчив к воздействию солнечных лучей, прочен, считается оптимальным при покупке, так как имеет высокие эксплуатационные характеристики.

Полиэтиленовое полотно – это современный материал, который по структуре похож на плотную клеенку. Хорошая защита от ветра и пыли, стоит недорого.

Есть варианты из тарпаулина – это такой синтетический материал, который считается универсальным. Он водостойкий и довольно легкий.

Еще можно приобрести брезентовые тенты на сайте http://bikra-m.ru/guard/plenka-ograzhdeniya-i-ukrytiya/tenty-i-pologi/brezent/, где представлены варианты разных размеров. Брезент является натуральным материалом, для производства которого используются лен, хлопок, джут. Прекрасно противостоит влаге, но при этом не создает парникового эффекта.