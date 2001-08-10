Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При подаче клиентом заявки на ипотеку или кредит, банку необходимо убедиться в его платежеспособности. Именно поэтому правилами большинства финансово-кредитных организаций предусмотрена необходимость в запросе документов об уровне заработка. Однако рефинансирование без подтверждения дохода чаще всего возможно. Взять новый займ без соответствующих справок можно как в банках, так и других учреждениях, предоставляющих подобные услуги.

Констатация дохода при кредитовании: выгоды для клиента

Законодательством предусмотрен определенный документ для подтверждения платежеспособности – это известная всем справка по форме 2-НДФЛ. Она не только позволяет получить конкретное представление о заработках заемщика, но и является подтверждением законности и стабильности наличия данных средств. Именно поэтому при предоставлении такой справки банки ведут себя более лояльно, а клиенты могут рассчитывать на выгодные условия:

сниженную процентную ставку;

максимально возможную по данному предложению сумму кредита;

гибкие условия погашения задолженности.

Сегодня банки предоставляют займы и без подтверждения доходов с помощью 2 НДФЛ. Однако в этом случае зачастую повышается процентная ставка, поскольку такие решения сопряжены с рисками для самой финансовой организации.

Рефинансирование без подтверждения дохода: особенности

Перекредитование без необходимости подтвердить свою платежеспособность возможно в первую очередь в банке, где был оформлен заем. Это связано с тем, что вся информация о клиенте уже изучена и находится в базе учреждения, поэтому перепроверять ее нет необходимости. Однако если заемщик решит рефинансировать задолженность в другом банке, справка 2-НДФЛ становится обязательным условием для рассмотрения заявки.

Если же предоставить документ нет возможности – так же, как и обратиться в банк для перекредитования – можно воспользоваться услугой рефинансирования под ПТС или залог автомобиля в надежной компании. «Рефинанс-Авто» занимается переоформлением задолженностей уже более 15 лет, что позволяет нам предлагать комфортные и выгодные условия для клиентов.

Рефинансирование под ПТС или авто без справки о доходах: плюсы от Рефинанс-Авто

Услуга перекредитования под залог автомобиля становится все более популярной. Однако клиенты высоко ценят сотрудничество с нашей компанией благодаря следующим плюсам:

рефинансирование всего по трем документам – ПТС, СТС и собственному паспорту без подтверждения заработка;

возможность получить от 30 тысяч до 15 миллионов рублей в зависимости от стоимости залога;

рефинансирование как под сам авто или технику, так и под ПТС с возможностью дальнейшего использования автомобиля;

перечисление денег сразу после заключения договора на карту или передача наличными;

отсутствие отметок в ПТС и сохранение положительной кредитной истории.

Все, что вам нужно для рефинансирования кредита без подтверждения дохода под залог автомобиля или ПТС – связаться с нами по телефону или отправить заявку онлайн через сайт.