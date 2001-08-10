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Новые автомобили Фольксваген 2022 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новые автомобили Фольксваген 2022 года
Ежегодно концерн Volkswagen предлагает новые, еще более надежные, маневренные и экономичные модели автомобилей. 2022 год не стал исключением.
Преимущества автомобилей Volkswagen
Обновленные версии Volkswagen получают множество технических инноваций, «умных» ассистентов, улучшающих пользование машиной. Поэтому каждый новый Фольксваген 2022 года превосходит своих предшественников по характеристикам, оснащенности и комфорту. Новинки обладают всеми преимуществами автомобилей Volkswagen:
- исключительными ходовыми качествами;
- безупречной управляемостью в городе и на бездорожье;
- новейшими мультимедиа для коммуникации и развлечений;
- лаконичным, узнаваемым дизайном;
- эргономичным интерьером.
Безусловное преимущество автомобилей Volkswagen – наличие системных «помощников», повышающих безопасность езды. Некоторые из них являются инновационными для автопрома.
Почему стоит выбрать Volkswagen Tiguan 2022
Универсальный кроссовер Tiguan подходит для города и автопутешествий. Новая модель обладает:
- высокой динамикой разгона – за 9,2 с машина набирает скорость 100 км/ч;
- экономичным расходом топлива – в среднем 6,8 л / 100 км;
- стойкостью к низким температурам;
- быстрым прогревом салона и самого двигателя;
- улучшенной управляемостью и ездовым комфортом.
Оснащение салона максимально удобно. Предусмотрен 3-зонный климат-контроль для индивидуальной настройки температуры каждому пассажиру. Выполнен электроподогрев сидений, зеркал, форсунок и лобового стекла. Вместе с тем продажа Volkswagen в РБ предусматривает разные предложения относительно комплектации и цвета автомобиля.
Почему стоит выбрать Volkswagen Touareg 2022
Мощный скоростной Touareg – новое поколение внедорожников с улучшенными характеристиками. При последней модернизации была доработана система полного привода, добавлены рабочие режимы трансмиссии для бездорожья. Днище стало более защищенным. Другие технические особенности:
- динамика разгона – для набора скорости 100 км/ч необходимо 6,8 с;
- средний расход топлива – 7,1 л / 100 км;
- система ночного видения;
- автопилот для парковки;
- ассистенты для автомобильных пробок и перекрестков.
Новый Touareg отличается практичностью и комфортом салона. Сиденья с подогревом подстраиваются под пассажира, вентиляция регулируется индивидуально под каждую зону. Климат-контроль имеет антиаллергенный фильтр. Задние сиденья легко складываются, образуя большое пространство с объемом багажника. Крышка багажника оснащена электроприводом.
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