Реставрация паркета: особенности и тонкости

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Даже самые прочные и безупречно надежные паркетные полы из натурального дуба со временем изнашиваются и нуждаются в восстановлении: укреплении плашек, заделке щелей, обновлении лакового покрытия. Впрочем, сегодня никакой проблемы с этим не возникает, поскольку на циклевку паркета цена весьма демократична и доступна каждому, зато после нее напольное покрытие заиграет новыми красками и будет выглядеть будто новое. Реставрационные мероприятия требуются еще и по той причине, что они позволяют продлить срок эксплуатации плашек, укрепляют древесину.

Как часто следует ремонтировать паркет

По мнению специалистов, ремонт паркета необходимо выполнять после износа его верхнего слоя. Длительность эксплуатации покрытия обычно варьируется от пяти до тридцати лет, срок определяется его качеством, механическими нагрузками (уровнем проходимости, частотой перемещения мебели и т.д.). Между капитальными обновлениями рекомендуется несколько раз выполнить работы по нанесению специальных химических составов. Также каждые десять лет выполняется шлифовка – неполная обработка, в процессе которой удаляется только верхний слой.

Особенности профессионального выполнения циклевки паркета

Ваш паркет износился, он не блестит и выглядит неопрятно – вот тут и настало время для его реставрации. Для выполнения циклевочных работ рекомендуется обратиться в специализированную компанию, где можно заказать полный цикл паркетных реставрационных мероприятий. Работа пыльная и трудоемкая, требует знания множества тонкостей и нюансов.

На первом этапе помещение освобождается от мебели. Затем необходимо снять плинтуса и закрепить непрочные ячейки. Для проведения реставрации покрытия не обойтись без специального инструмента:

шлифовальных машин нескольких различных видов;

наждачной бумаги мелкой и крупной фракции;

малярных кистей;

валиков.

Старое покрытие удаляется вместе с грязью и видимыми дефектами. Далее в два цикла выполняется грубая циклевка с применением ленточных шлифмашин, в которые заправляется наждачная бумага с максимальной зернистостью. Если полы сильно запущены, возможно, потребуется больше двух обработок. Образовавшаяся стружка используется для заделки щелей между плашками – для этого ее смешивают со шпаклевкой. Процедура выполняется в один-два приема. Также с этой целью может быть использована специальная паста для восстановления. Главное, правильно подобрать ее цвет.

После грубой заделки выполняется финальная циклевка паркета. Для тонкой шлифовки потребуется плоскошлифовальная машина, которую, после заправки наждачной бумагой, катают вдоль планок. На этом этапе напольное покрытие доводится до совершенства. Углы и зазоры обрабатывают с помощью специальных угловых шлифовальных машинок. По окончании работ необходимо убрать стружку и пыль, тщательно промыть пол и дать ему просохнуть.

На заключительно этапе производится лакирование паркета. Для придания составу нужного цвета обычно применяют специальные пигменты, которые можно приобрести в строительных магазинах или через Интернет. Лаковое покрытие также наносится поэтапно. Сначала используется более жидкий лак (разведенный специальным растворителем), который хорошо пропитывает древесину, проникает в щели и зазоры. После того, как первый слой просохнет, можно наносить следующий, уже без разбавления. Для получения глянцевых полов необходимо выполнить до четырех обработок. Специалисты рекомендуют для прихожей и кухни использовать формальдегидный лак, для гостиной выбирать лаковое покрытие на алкидной основе, а для спальни и детской подходят только водорастворимые составы.